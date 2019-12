Leipzig (dpa) - Bundestrainer Christian Prokop hat zwei Handballer des SC DHfK Leipzig in seinen vorläufigen EM-Kader berufen. Wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Freitag mitteilte, stehen die Rückraum-Spieler Philipp Weber und Franz Semper im 17-köpfigen Aufgebot, das ab 2. Januar die Vorbereitung auf das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden aufnehmen wird. Bis spätestens einen Tag vor dem EM-Auftakt am 9. Januar gegen die Niederlande muss Prokop noch einen Spieler streichen. Luca Witzke und Maximilian Janke schafften es nicht zur EM, können aber nachnominiert werden.