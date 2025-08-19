Offiziell 21, faktisch vier Monate Sperre: Nach einer ungewöhnlichen Einigung ist der Dopingfall des Handballtorwarts Nikola Portner offiziell abgeschlossen. Doch in seinem Ablauf verbergen sich grundsätzliche Fragen.

Von Johannes Aumüller und Carsten Scheele

Die Notlage kam plötzlich, deshalb ist der SC Magdeburg hektisch auf den Transfermarkt zurückgekehrt. Eigentlich galt die Personalplanung für die neue Handballsaison als abgeschlossen, doch nun sucht der SCM einen Torwart, der helfen soll, die unerwartete Ausfallzeit von Stammkraft Nikola Portner zu überbrücken. Allein bis Ende Oktober hat der Handball-Bundesligist satte 19 Partien zu absolvieren. Es wäre keine gute Idee gewesen, in dieser Zeit allein auf die Paraden des zweiten Torwarts Sergey Hernandez und eines Nachwuchsmannes zu vertrauen.