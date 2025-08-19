Die Notlage kam plötzlich, deshalb ist der SC Magdeburg hektisch auf den Transfermarkt zurückgekehrt. Eigentlich galt die Personalplanung für die neue Handballsaison als abgeschlossen, doch nun sucht der SCM einen Torwart, der helfen soll, die unerwartete Ausfallzeit von Stammkraft Nikola Portner zu überbrücken. Allein bis Ende Oktober hat der Handball-Bundesligist satte 19 Partien zu absolvieren. Es wäre keine gute Idee gewesen, in dieser Zeit allein auf die Paraden des zweiten Torwarts Sergey Hernandez und eines Nachwuchsmannes zu vertrauen.
Handballtorhüter PortnerEin Dopingfall, in dem viel Explosives steckt
Lesezeit: 4 Min.
Offiziell 21, faktisch vier Monate Sperre: Nach einer ungewöhnlichen Einigung ist der Dopingfall des Handballtorwarts Nikola Portner offiziell abgeschlossen. Doch in seinem Ablauf verbergen sich grundsätzliche Fragen.
Von Johannes Aumüller und Carsten Scheele
Gesundheitsbelastung im Handball:„Man fühlt sich schon mal wie nach einem Verkehrsunfall"
Wie wichtig ist Regeneration im Handball? Sportarzt Alexander-Stephan Henze erklärt, welchen Risiken sich die enorm belasteten Handballprofis aussetzen – und wie die Olympiateilnehmer für die Terminhatz mit Verletzungen bezahlen.
