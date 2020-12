Von Thomas Jensen, Fürstenfeldbruck

Sie sind die gefährlichsten Panther der bisherigen Zweitligasaison: Kreisläufer Julian Prause, Spielmacher Falk Kolodziej und Maximilian Horner im rechten Rückraum. Das Trio hatte bislang 101 von 215 Toren für die Fürstenfeldbrucker Handballer erzielt. Am Samstagabend gegen Bayer Dormagen erlebten die drei allerdings einen beinahe dramatischen Einbruch: Sie trafen nur viermal - zusammengenommen.

Trotzdem gewann der TuS das Spiel mit 30:28. "Verrückt", sagte Trainer Martin Wild zur Ausbeute seiner Toptorjäger: "Vor dem Spiel hätte ich nicht gedacht, dass wir auf so viele Tore kommen, wenn die drei nur vier machen." Noch verrückter, wenn man ihn sagen hört, dass er eigentlich nicht finde, dass seine Mannschaft überragend gespielt habe. "Oft habe ich mir noch mehr Glaubhaftigkeit in den Einzelaktionen gewünscht und auch noch mehr Tempo", führte Wild aus. Zur Einordnung: Fürstenfeldbruck war vor dem Spiel Letzter, mit nur einem Sieg auf dem Konto. Die Gäste aus dem Rheinland rangierten nach fünf Partien ohne Niederlage in Serie auf dem achten Tabellenplatz.

"Eigentlich bin ich die Hünen inzwischen gewohnt": Diesmal tut sich Julian Prause schwerer

Doch natürlich gab es auch einiges, das die Mannschaft in Wilds Augen "richtig richtig gut gemacht hat, vor allem in der Abwehr". Dass die Defensive gut stand, mochte dafür mitentscheidend gewesen sein, dass der Abend nicht in eine andere Richtung kippte. Zu Beginn waren die Panther in Rückstand, arbeiteten sich jedoch näher heran, als sie sich in der Verteidigung auf die Gäste eingestellt hatten. Dies dauerte ein paar Minuten, auch da Dormagen die Option nutzte, im Angriff mit zusätzlichem Feldspieler und ohne Torwart zu spielen. Doch schließlich ergaben sich mehr Ballgewinne der Panther und daraus auch Würfe auf ein freies Tor.

"Und plötzlich waren wir dann in Führung", beschrieb Julian Prause diese Phase, als die Gäste über 14 Minuten ohne Treffer blieben. Dass er selbst über die kompletten 60 Minuten und damit das erste Mal in dieser Spielzeit ohne Torerfolg blieb, war für ihn nebensächlich. Sein Einsatz war bis kurz vor Spielbeginn fraglich gewesen, im Abschlusstraining hatte er sich den Rücken verrissen. "Den habe ich schon ziemlich gespürt", gab der 28-Jährige zu. Seine magere Ausbeute schob er jedoch nicht nur darauf, sondern auch auf seine Gegenspieler. Im Deckungszentrum Dormagens misst kein Spieler weniger als 1,94 Meter. "Eigentlich bin ich die Hünen inzwischen gewohnt, oft kann man dann gut untenrum spielen. Aber heut war ich einfach nicht voll drin im Spiel."

"Richtig aufgedreht": Im Abschluss erinnerte Felix Kerst wieder an die famosen Leistungen aus der Vorsaison

Da er etwas seltener selbst in Aktion war, hatte er umso mehr Gelegenheiten, seine Mannschaftskameraden aus nächster Nähe zu begutachten. Spaß dürfte das vor allem dann gemacht haben, wenn er seinen Blick nach links warf. Dort spielte Felix Kerst auf der Außenposition, wo er mit elf Treffern für die arrivierten Torschützen einsprang. Wobei der 23-Jährige eigentlich ohnehin zu diesem Kreis gehört - in der vergangenen Aufstiegssaison war er der beste Torschütze des TuS. Diese Saison hatte es mit zuvor neun Toren noch nicht so funktioniert, doch am Samstag explodierte Kerst geradezu, oder wie es Mitspieler Prause beschrieb: "Der hat richtig aufgedreht. Aber das zeichnet uns ja auch aus. Wenn es bei einem mal nicht so läuft, springt ein anderer ein."

Ebenfalls zu diesen Aufgedrehten gehörte Torwart Michael Luderschmid, der erstmals in dieser Saison ein komplettes Spiel absolvierte. Grund dafür war, dass sich Kollege Stefan Hanemann am Donnerstag einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte und in diesem Kalenderjahr wohl kein Spiel mehr bestreiten wird. Luderschmid parierte zwar insgesamt weniger Bälle als sein Gegenüber Martin Juzbasic, doch "gefühlt hat er das Torwartduell gewonnen, da er viele ganz wichtige Bälle gehalten hat", urteilte Trainer Wild. Eine dieser Situationen ereignete sich Mitte der zweiten Halbzeit, als er direkt hintereinander einen Tempogegenstoß und einen Siebenmeter vereitelte und den Vorsprung somit bei vier Toren hielt.

Trainer Wild gibt das Motto "Wunden lecken" aus - ungewöhnlich nach einem Sieg

Dass es zum Ende der Partie nochmal knapp wurde, war nicht seine Schuld, sondern die seiner Vorderleute. "Das lag bestimmt auch daran, dass wir nach den vielen knappen Niederlagen etwas nervös waren", gab Prause zu und begründete so die einfachen Ballverluste, die die Gäste noch einmal ins Spiel brachten. Doch letztendlich retteten die Panther den Sieg und sprangen vom letzten auf den 17. Tabellenplatz.

Trainer Wild gab anschließend das für einen Sieg ungewöhnliche Motto "Wunden lecken" vor. Zwar hat er nach dem Comeback von Alexander Leindl so wenige personelle Sorgen wie schon lange nicht mehr, einzig Johannes Stumpf ist noch verletzt. Dennoch kämpfen einige Akteure mit kleineren körperlichen Beschwerden, etwa Prause mit seinem Rücken oder Tobias Prestele mit einer hartnäckigen Rippenprellung. "Die Physios werden alle Hände voll zu tun haben", unkte der Übungsleiter mit Blick auf das bereits an diesem Mittwoch (20 Uhr) anstehende Heimspiel gegen Rimpar.

Die ausbleibenden Zuschauereinnahmen setzen dem Amateurverein in der Profiliga mittlerweile übrigens so zu, dass der TuS am Samstag einen Spendenaufruf an die Fans richtete. Dass die einen aufdrehen, wenn es bei den anderen gerade mal nicht läuft, das würden sie gerne nicht nur bei Spielern haben, sondern auf den ganzen Verein und seine Anhänger übertragen.