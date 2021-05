Von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Damals, vor mehr als einem Jahr, sind sie gemeinsam aufgestiegen, die Handballklubs aus Fürstenfeldbruck, Großwallstadt, Dessau-Roßlau und Wilhelmshaven. Coronabedingt ohne die eigentlich geplante Relegationsrunde. Alle vier Tabellenersten der dritten Ligen durften sich fortan in der zweiten Bundesliga verdingen, an deren Ende sich manche Wege wieder trennen werden. Für Schlusslicht TuS Fürstenfeldbruck gibt es fünf Spieltage vor Schluss nur noch eine rechnerische Chance auf den Klassenerhalt, die sich nach den beiden jüngsten Niederlagen weiter verschlechtert hat. Nach dem 21:33 vom vorigen Samstag gegen den EHV Aue unterlag das einzige südbayerische Team während der Woche dem TuS Ferndorf noch ein klein wenig deutlicher mit 26:40 Toren.

Die Vierzig als Zeichen der Überlegenheit hatten Ferndorfs Handballer durchaus noch im Sinn, und so rissen die Spieler auf der Ersatzbank die Arme in die Höhe, als der Treffer wenige Sekunden vor dem Ende noch fiel. "Stolz auf sein Team" und dessen Leistung zeigte sich Gästetrainer Robert Andersson, 139-facher ehemaliger Nationalspieler, der mit Schweden zweimal Europameister und zweimal Zweiter bei Olympia gewesen war. Das Hinspiel hatten die Brucker Panther zwar auch verloren, das 29:30 zählte jedoch zu jenen sieben Niederlagen, die nur mit einem Tor Differenz zustande kamen und deshalb das Prädikat unglücklich verdienten.

Einige Leistungsträger gehen, Trainer Wild aber wird bleiben

Mittlerweile aber hat eine lange, bereits seit Oktober andauernde Saison Spuren hinterlassen bei Fürstenfeldbrucks Handballern, die im Gegensatz zu vielen Konkurrenten neben ihrem Sport noch einem Beruf oder einem Studium nachgehen. Die Gastgeber lagen im Mittwochspiel gegen Ferndorf kein einziges Mal in Führung, und nach dem 12:19 zur Pause gelang es der Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen in der zweiten Halbzeit, den Vorsprung sukzessive auszubauen. Fürstenfeldbrucks Trainer Martin Wild machte hinterher einen Kräfteverschleiß bei seinem Team aus: "Die Jungs sind kaputt, sowohl vom Kopf her als auch körperlich." Der Blick richtet sich bei einigen schon in die neue Spielzeit, in der Falk Kolodziej, Johannes Stumpf und Torhüter Stefan Hanemann nicht mehr dabei sein werden. Martin Wild indes, seit 2010 Trainer der Panther und kürzlich Jahrgangsbester bei der A-Lizenz-Ausbildung des Deutschen Handball-Bundes, macht weiter.

Unerbittlich weiter geht auch der Saison-Schlussspurt, schon an diesem Samstag mit einem Gastspiel in Bayerns nordwestlichster Ecke. Der TV Großwallstadt steht im Mittelfeld der Liga, hat doppelt so viele Punkte gesammelt wie die Brucker Panther und ist derzeit Bester der vier Aufsteiger. An die großen Erfolge aus den Achtzigerjahren reicht das zwar noch lange nicht heran, als der TVG zu den besten deutschen Handballklubs zählte. Im Hinspiel kurz vor dem Jahreswechsel waren Fürstenfeldbrucks Handballer chancenlos geblieben - und hatten auch damals 40 Gegentore kassiert. Die Vierzig ist in Handballkreisen aber auch immer ein bisschen gemein: Weil der Schütze dafür gerne mal einen Kasten Bier zahlen muss, halten sich die Erfahrenen zumeist vornehm zurück. Beim TuS Ferndorf traf es Linus Michel, einen 21-Jährigen. Es war sein erstes Tor im Spiel.