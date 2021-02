Der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen stehen Kapitänin Kim Naidzinavicius und Führungsspielerin Julia Behnke nicht mehr zur Verfügung. "Leider musste ich in den letzten Jahren erkennen, dass ich mich mit der eingeschlagen Philosophie und Strategie nicht zu 100 Prozent identifizieren kann" , sagte Naidzinavicius. Nähere Gründe nannte sie nicht, naheliegt aber ein Zerwürfnis mit Bundestrainer Henk Groener. Unter ihm hatte man zuletzt in Dänemark das anvisierte WM-Halbfinale verpasst. Auch Behnke (85 Länderspiele) lässt in ihrem Statemanet tief blicken. Sie vermisst "den Fahrplan" für die Weiterentwicklung des Teams, zudem hätten die Differenzen der vergangenen Jahre "leider nicht beigelegt werden" können.