6. April 2019, 22:06 Uhr Handball Die Besten hinter den Besten

Der SC Magdeburg zieht ins Finale des DHB-Pokals ein. Gegen Kiel will die Mannschaft beweisen, hinter Flensburg die Nummer zwei im deutschen Handball zu sein - und wie angekündigt einen Titel gewinnen.

Von Jörg Marwedel , Hamburg

Es sah alles so klar aus. Der SC Magdeburg, dem vom alten HSV-Trainer Martin Schwalb vorher bescheinigt worden war, den Handball der Zukunft zu spielen, führte zur Pause mit 15:11 gegen den Außenseiter des DHB-Final-Four, den TSV Hannover-Burgdorf. Doch war es nur eine Sekunde vor der Schlusssirene im "Wembley des Handballs, vor 13 200 Zuschauern in der HamburgerArena, in der die Ostdeutschen noch einmal Glück hatten: Christian O'Sullivan erzielte mit seinem letzten Wurf das 30:29. Ansonsten konnten sich die Magdeburger bei Michael Damgaard bedanken. Der Däne, der nicht einmal zum Weltmeisterkader gehörte, warf 15 Treffer an diesem Tag, ein neuer Rekord beim Final Four. Nun treffen die Magdeburger am Sonntag um 15.10 Uhr (ARD und Sky übertragen) im Pokalfinale auf den THW Kiel, der das zweite Halbfinale gegen die Füchse Berlin am Abend mit 24:22 (13:7) gewann.

SCM-Trainer Bennet Wiegert war am Ende nur "sehr erleichtert", dass sein Team in dieser extrem packenden Begegnung trotz des nach der Pause umkippenden Spiels noch mit "einem Sieg des Willens" durchgebracht hatte. Denn nach der Pause verlor der SCM derart seinen Faden, dass die Hannoveraner plötzlich in der 49. Minute mit 24:21 vorn lagen. Nicht einmal die Rote Karte für Rechtsaußen Timo Kastening in der 36. Minute wegen eines Fouls an Damgaard brachte die Niedersachsen aus dem Rhythmus. Dabei war Kasting mit sechs Toren bis dahin der beste Schütze. Für Kastening übernahmen Morten Olsen (7) und Nationalspieler Kai Häfner (6) die Torjäger-Qualität. Und sogar ein junger Mann von 18 Jahren brachte die erfahrenen Magdeburger ins Schwitzen. Veit Mävers wurde jeweils zu Siebenmetern eingewechselt und verwandelte dreimal so cool, als mache es das von Geburt an.

Am Ende beklagte Hannovers Sportchef Sven-Sören Christophersen, dass man den vorher angekündigten Video-Beweis aus angeblich technischen Gründen nicht einsetzen konnte. So waren die Hannoveraner überzeugt, dass der Ball beim 15:11 von Matthias Musche Sekunden vor der Pause gar nicht im Tor war. Und O'Sullivaans letzter, entscheidender Treffer hätte wegen Stürmerfouls möglicherweise auch abgepfiffen werden können.

In der Liga wollen sich die Magdeburger noch für die Champions League qualifizieren

Gleichwohl steht jetzt mit Magdeburg das Team im Finale gegen den Rekord-Pokalsieger THW Kiel, dass es aufgrund der Vorgeschichte verdient hat. Denn es gibt derzeit nur eine Mannschaft in Deutschland, die dem Meister und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt in dieser Saison Niederlagen beigebracht hat. Und das ist der SC Magdeburg. Vergangene Woche hat der Klub aus Sachsen-Anhalt den Schleswig-Holsteinern mit 24:23 die ersten beiden Punkte in der Bundesliga abgenommen. Und im Achtelfinale des DHB-Pokals hat er sogar in Flensburg 31:28 gesiegt, weshalb der Meister ebenso wie der Pokaltitelverteidiger Rhein-Neckar Löwen diesmal nicht dabei ist.

Es kommt nun also zum Duell der neben Flensburg besten Teams in dieser Spielzeit. Denn während die Kieler dem am Saisonende nach elf Jahren scheidenden Trainer Alfred Gislason am liebsten als derzeitiger Bundesliga-Zweiter neben dem Pokalsieg noch den Meistertitel schenken würden, was aber bei vier Punkten Rückstand auf Flensburg sehr schwer wird, sehen die Magdeburger noch eine kleine Chance, die Kieler in der Bundesliga noch von ihrem Champions-League-Platz zu stürzen. Denn auch sie haben als Tabellendritter vier Punkte weniger.

Schon vor der Saison hat der Champions-League-Sieger von 2002 aus dem Osten seine Rückkehr in die Garde der besten deutschen Teams angekündigt, als Manager Marc Schmedt einen Titel als Zielsetzung nannte. Auf jeden Fall scheinen die Magdeburger weiter zu sein als noch 2016, als sie mit einem 32:30 ebenfalls über die Flensburger ihre bisher letzte deutsche Trophäe holten. Und eines sind sie am Sonntag im Finale auch los: die Favoritenrolle. Denn die war, so Coach Wiegert, am Samstag durchaus "ein Ballast".