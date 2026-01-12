Juri Knorr kritzelte seinen Namen hunderte Male auf Trikots, ein Selfie hier, ein kurzer Plausch da. Auch ein der großen Öffentlichkeit weniger bekannter Nationalspieler wie Tom Kiesler nahm sich eine Stunde nach dem Testspielsieg noch Zeit für Autogramme. Es gehört bei den Handballern zum guten Ton, nach Heimspielen ausreichend Zeit für die Wünsche der Fans einzuplanen, an diesem Abend in Hannover fiel diese Übung besonders leicht.

Von gelungenen Testspielauftritten können sich die deutschen Handballer bei der anstehenden Europameisterschaft in Skandinavien (15. Januar bis 1. Februar) herzlich wenig kaufen. Gut fürs Gemüt sind sie allerdings schon: Zweimal traf das Team von Alfred Gislason auf den WM-Zweiten Kroatien, zwei überzeugende Siege kamen heraus, am Donnerstag ein 32:29 in Zagreb, am Sonntag in Hannover gar ein 33:27. Es lief, in der Abwehr, angefangen bei Torwart Andreas Wolff, der im Rückspiel gleich 18 Bälle parierte. Bis in den Angriff, wo Renars Uscins und Lukas Zerbe mit je fünf Treffern die meisten Tore erzielten.

Und die Kroaten sind bekanntlich nicht irgendein Gegner, sondern eines der europäischen Spitzenteams. Von denen werden die Deutschen an ihrem EM-Spielort im dänischen Herning einige zu Gesicht bekommen: In der am Donnerstag beginnenden Vorrunde geht es gegen Österreich (15.1.), Serbien (17.1.) und Spanien (19.1.), in der Hauptrunde kommen dann voraussichtlich Kaliber wie Dänemark, Frankreich, Norwegen oder Portugal hinzu. Nur zwei dieser Teams qualifizieren sich fürs Halbfinale, eine immens schwere Aufgabe, weil man mindestens die starken Franzosen oder die noch stärker einzuschätzenden Dänen hinter sich lassen muss.

„Wer auf den Turnierbaum schaut und eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, wie schwer das wird“, sagte Knorr. Diese EM werde vielleicht das „schwerste Turnier, das ich je gespielt habe“, erklärte Knorr, der sonst nicht zu Superlativen neigt. Und da sei es für den Kopf natürlich besser, die Vorbereitung mit zwei Siegen abzuschließen. Und nicht mit zwei Niederlagen.

Im Vergleich zur WM vor einem Jahr hat Gislason die Abwehr gestärkt

Im Vergleich zur WM 2025, als die Deutschen verfrüht im Viertelfinale ausschieden, fühlen sich Team und Trainer diesmal besser gerüstet. Das hat mit mehreren Faktoren zu tun: Zum einen hat Coach Gislason so gut wie keine Verletzungssorgen zu beklagen. Der Isländer konnte tatsächlich alle Spieler nominieren, die er wollte. Niemand ist gerade krank oder verletzt, von kleineren Wehwehchen abgesehen. Die meisten Nationalspieler machen zudem nicht den Eindruck, dass sie komplett überspielt im Kreise der Nationalmannschaft angekommen sind. Ein ungewohntes Gefühl für Gislason, das war bei den vergangenen großen Turnieren häufig anders.

„Vor einem Jahr kam Julian Köster krank bei der Mannschaft an, Renars Uscins war völlig am Ende, Jannik Kohlbacher verletzt“, referierte Gislason am Sonntag: „Jetzt sind alle 18 da, ich bin hochzufrieden.“

Zudem hat Gislason bei seiner Kadernominierung andere Schwerpunkte gesetzt. Der Isländer möchte das EM-Turnier gegen all die hochkarätigen Gegner aus einer gestärkten Abwehr heraus angehen. Deshalb hat er entgegen früherer Gewohnheiten sogar zwei reine Defensivspezialisten nominiert: Tom Kiesler vom VfL Gummersbach und Matthes Langhoff von den Füchsen Berlin, was seine Möglichkeiten in der defensiven Zentrale merklich erhöht. „Bei der WM konnten wir nie auf Golla oder Köster verzichten“, sagte Gislason. Jetzt kann der Bundestrainer aus fünf bis sechs Spielern wählen und beständig neue Innenblock-Duos formen, je nach Spielsituation und Anforderung.

Mal verteidigen Golla und Köster zusammen, dann Kiesler und Justus Fischer, flankiert von Langhoff oder Jannik Kohlbacher. Manchmal geht es im Wechselspiel so schnell, dass ein Spieler im Angriff nicht weiß, neben wem er gleich verteidigen wird. Eine Spezialkraft wie Kiesler kam gegen Kroatien auf gleich vier Abwehrpositionen zum Einsatz. „Das sind ganz andere Voraussetzungen als vor einem Jahr“, sagte Gislason. „Ein Bollwerk“ habe man da beisammen, sagte Kreisläufer Kohlbacher.

Im Angriff stellte die DHB-Auswahl die Kroaten am Sonntag ständig vor Aufgaben, von denen sie viele nicht lösen konnten. Die Deutschen hätten sogar noch höher gewinnen können, wären nicht einige Würfe leichtfertig vergeben worden. In der zweiten Halbzeit ergingen sich die Kroaten verstärkt in Diskussionen mit dem Schiedsrichterteam, was nie ein gutes Zeichen ist. Und so konnte das Publikum in der mit mehr als 10 000 Menschen gefüllten Halle in Hannover das deutsche Team bereits weit vor der Schlusssirene feiern und verabschiedete die Spieler mit einem warmen Gefühl in Richtung Europameisterschaft.

Den Montag verbrachten die Nationalspieler noch in Hannover, am Dienstag geht es mit dem Bus nach Dänemark. Wie schon bei der vergangenen WM wohnt das Team in Silkeborg, rund 40 Kilometer vom Spielort Herning entfernt. Das Hotel, die Wege – alles wie im vergangenen Winter. Auf eine unschöne Gewohnheit darf der Bundestrainer diesmal allerdings verzichten: Gislason kann alle 18 Spieler mitnehmen, muss nicht, wie sonst üblich, den Kader vor der Abreise auf 16 Kräfte reduzieren. Das muss er erst eine Stunde vor dem jeweiligen Spiel, theoretisch kann er in jeder Partie zwei andere Nationalspieler pausieren lassen. Zum ersten Mal am Donnerstagabend (20.30 Uhr/ARD) gegen Österreich.