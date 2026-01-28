Zum Hauptinhalt springen

Handball-EMDeutsche Handballer stürmen ins Halbfinale

Lesezeit: 3 Min.

Deutschlands bester Schütze: Juri Knorr erzielte zehn Tore gegen die Franzosen.
Deutschlands bester Schütze: Juri Knorr erzielte zehn Tore gegen die Franzosen. (Foto: Marcel von Fehrn/Eibner/Imago)

Deutschlands Handballer zeigen ihr bestes Spiel bei der EM und besiegen Titelverteidiger Frankreich 38:34. Juri Knorr, der zuletzt schwächelte, spielt und trifft plötzlich überragend.

Von Ralf Tögel, Herning

Es dauerte lange, bis Bundestrainer Alfred Gislason jedes, aber auch wirklich jedes Mitglied der deutschen Handballmannschaft abgeklatscht hatte. Es ertönten Jubelschreie, Gislason setzte sein breitestes Grinsen auf, denn die deutschen Handballer haben am Mittwochabend tatsächlich einen großen Sieg eingefahren. Durch das 38:34 gegen den Titelverteidiger Frankreich hat das DHB-Team den Einzug ins Halbfinale bei der Europameisterschaft geschafft und dabei eine grandiose Teamleistung gezeigt, aus der Spielmacher Juri Knorr mit zehn Treffern herausstach.

Alfred Gislason
:Der größte Fan seines Teams

Mehr als 100 Länderspiele hat Alfred Gislason als Bundestrainer mittlerweile gesammelt. Doch sein Vertrag endet 2027, die Abschiedstour beginnt – dabei macht es ihm mit seinen Spielern gerade besonders viel Spaß.

Von Carsten Scheele

