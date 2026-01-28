Es dauerte lange, bis Bundestrainer Alfred Gislason jedes, aber auch wirklich jedes Mitglied der deutschen Handballmannschaft abgeklatscht hatte. Es ertönten Jubelschreie, Gislason setzte sein breitestes Grinsen auf, denn die deutschen Handballer haben am Mittwochabend tatsächlich einen großen Sieg eingefahren. Durch das 38:34 gegen den Titelverteidiger Frankreich hat das DHB-Team den Einzug ins Halbfinale bei der Europameisterschaft geschafft und dabei eine grandiose Teamleistung gezeigt, aus der Spielmacher Juri Knorr mit zehn Treffern herausstach.