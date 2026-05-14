Vor zehn Jahren hatte das deutsche Handball -Nationalteam ein anderes Gesicht. Juri Knorr, Julian Köster und Renars Uscins waren noch Kinder, als Julius Kühn im April 2016 sechs Rückraumtreffer ins Tor wuchtete. Auf Linksaußen wuselte Uwe Gensheimer, er erzielte acht Tore, Torwart Silvio Heinevetter ließ in der zweiten Halbzeit nur elf Gegentreffer zu. Sogar Michael Müller spielte noch mit, drei Tore steuerte der Rückraummann beim 33:26-Sieg in Köln gegen Dänemark bei. Es war nur ein Freundschaftsspiel und doch im Nachhinein eine Partie mit historischer Note.

Zehn lange Jahre haben die deutschen Handballer im Anschluss daran nicht mehr gegen die Dänen gewonnen – bis heute. Es setzte teils heftige Pleiten, erinnert sei an das 26:39 im olympischen Finale von Paris. Auch knappere Niederlagen waren darunter, ein 26:29 im Halbfinale der EM 2024 etwa, doch unter dem Strich: neun Niederlagen in zehn Jahren, in allen möglichen Wettbewerben. Weltmeister, Europameister und Olympiasieger sind die Dänen derzeit. Den Deutschen blieb zweimal Platz zwei, immerhin.

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Wenn sich beiden Nachbarländer nun zu zwei Testspielen treffen – am Freitag in Kopenhagen (19.30 Uhr) und am Sonntag in Köln (15.30 Uhr, jeweils Pro7/Dyn) –, ist der Deutsche Handballbund (DHB) einerseits darauf bedacht, Vorfreude auf die Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland zu schüren. In acht Monaten geht es los mit dem Auftaktspiel in München, die Partien der deutschen Mannschaft sind längst ausverkauft; auch bei den Spielen ohne deutsche Beteiligung ist der DHB mit den Kartenverkäufen außerordentlich zufrieden.

Ziel ist aber auch zu überprüfen, wie nah man an die Dänen zwischenzeitlich herangerückt ist. Und ob man sie nicht doch mal wieder besiegen kann. Es sei schon das Ziel, die Dänen „irgendwann vom Thron runterzustoßen“, sagte Juri Knorr, der deutsche Mittelmann. In aller Vorsicht und natürlich im Wissen, dass der Gegner nicht nur Mathias Gidsel, den dreimaligen Welthandballer, in seinen Reihen hat, sondern auch auf jeder anderen Position, die es in dieser Sportart gibt, beneidenswert gut besetzt ist.

Die Dänen verfügten über eine der besten Mannschaften der Handballhistorie, sie seien „der absolute Gradmesser“, lobte Knorr. Es brauche nicht weniger als eine „absolute Topleistung“, wenn man gegen sie bestehen wolle.

„Wir haben die letzten Male peu à peu immer besser ausgesehen“, sagt Juri Knorr

Mut macht den deutschen Handballern, dass der Rückstand in jüngster Zeit kleiner geworden ist. Die 13-Tore-Demütigung aus dem Olympiafinale ist fast zwei Jahre her. Zuletzt bei der EM 2026 trafen die Teams zweimal in Herning aufeinander: In der Hauptrunde gab es ein 26:31, im Finale dann eine 27:34-Niederlage, die deutlicher ausfiel, als es der Spielverlauf zeigte. „Wir haben die letzten Male peu à peu immer besser ausgesehen, waren aber noch nicht ganz nah dran, sie zu schlagen“, sagte Knorr: „Vielleicht sieht das dieses Mal anders aus.“

Die Wahl des Testspielgegners ist beim DHB mit Hintersinn erfolgt. Klar, man hätte ein anderes Team wählen, zwei lockere Siege einfahren und sich über die gute Stimmung freuen können. Doch das hätte die Mannschaft nach Ansicht von Bundestrainer Alfred Gislason nicht weitergebracht. Sein Team sei immer noch jung, es könne „unter schwierigen Bedingungen am besten lernen“, sagte Gislason über die anstehenden Duelle: „Und da gibt es aktuell keinen besseren Gegner als Dänemark.“

Den Spielern gibt Gislason einen klaren Auftrag mit auf den Weg: „Wir wissen ganz genau: Es reicht eine kurze Phase, in der wir nicht konzentriert sind, um von Dänemark eine auf den Deckel zu bekommen.“ Seine Mannschaft müsse noch konstanter auftreten als bei der Europameisterschaft – nicht über 45, 50 oder 55 Minuten, sondern über 60. Dann hätte sie am Ende vielleicht gegen die Super-Dänen eine Chance.

Auf dem Weg zur WM will der Isländer seinen Kader nur noch in Nuancen modifizieren. Gegen Dänemark ist erstmals Linksaußen Vincent Büchner vom ThSV Eisenach dabei; Moritz Sauter vom HSV Hamburg wurde von Gislason ebenfalls zum ersten Mal nominiert. Sauter gehöre „zu den sehr talentierten Mittelleuten und hat sich diese Chance verdient“, sagte der Bundestrainer. Auch Timo Kastening kehrt zurück, er vertritt auf Rechtsaußen den verletzten Mathis Häsler. Nach einer Knieoperation fehlt zudem Julian Köster.

Ein Testspielsieg gegen Dänemark (oder zumindest ein Unentschieden) wäre für das deutsche Team ein schöner Erfolg. Gut für den Kopf, gut fürs Herz. Allerspätestens soll die schlimme Serie aber am 31. Januar 2027 ihr Ende finden: Dann wollen die Deutschen, sofern alles glattläuft, den Dänen vor 20 000 Fans in Köln im WM-Finale begegnen. Und Weltmeister werden.