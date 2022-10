Deutschlands Handball-Nationalmannschaft hat ohne Paul Drux die Reise nach Spanien zum nächsten Spiel in der WM-Vorbereitung angetreten. Der Rückraumspieler von den Füchsen Berlin erwartet mit seiner Frau das erste Kind, er war nach dem 33:37 der DHB-Auswahl gegen Europameister Schweden am Donnerstagabend in Mannheim vorzeitig abgereist. Bundestrainer Alfred Gislason verzichtete darauf, einen anderen Profi nachzunominieren, die Auswahl des Deutschen Handballbundes wird daher nur mit 16 Spielern nach Andalusien reisen. Dort steht am Samstag (20.15 Uhr/sportschau.de) in Jaen gegen den Olympiadritten Spanien das zweite Spiel im Rahmen des EHF Euro-Cups an. Mit dabei ist dann auch Simon Ernst. Wie schon vor dem Duell mit Schweden (33:37) am Donnerstag bekannt wurde, ersetzt der Leipziger den am Oberschenkel verletzten Lukas Stutzke vom Bergischen HC. Ernst kam gegen den Europameister noch nicht zum Einsatz.