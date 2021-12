Zu den Klängen des Evergreens "Sweet Caroline" tanzten Deutschlands Handball-Frauen nach ihrem Gala-Auftritt gegen Südkorea ausgelassen über das Parkett und sangen lauthals mit. Der vorzeitige Einzug ins WM-Viertelfinale durch das souveräne 37:28 (19:16) im Duell mit dem Asienmeister versetzte die Auswahl zumindest kurzzeitig in Party-Stimmung und weckte Hoffnungen auf die erste Medaille seit 14 Jahren. "Wir haben eine hervorragende Leistung abgeliefert", lobte Bundestrainer Henk Groener. "Es war ein verdienter Sieg für meine Mannschaft, die super gekämpft hat. Ich bin sehr stolz." Mit 8:0 Punkten hat das beim Turnier in Spanien weiter ungeschlagene Team bereits einen der ersten Plätze in der Gruppe III sicher und kann am Sonntag entspannt ins letzte Hauptrundenspiel gegen Dänemark gehen. Beste Werferinnen beim Sieger waren die Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels mit acht Toren. Kreisläuferin Meike Schmelzer steuerte fünf Treffer zum fünften Sieg im fünften Spiel bei. "Endlich. Ich bin ein bisschen überwältigt", sagte Rückraumspielerin Xenia Smits nach dem Abpfiff. Anders als in den vergangenen Jahren hatte das deutsche Team die Nerven in einem wegweisenden Spiel im Griff.

"Es ist eine riesige Freude, wir werden es heute Abend genießen", sagte Smits.