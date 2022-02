Von Sebastian Leisgang

Raul Alonso widmet diesem Kapitel aus seinem Leben nur einen kurzen Satz, ein paar Worte, mehr nicht, dabei ist es doch gerade dieser kleine Auszug, der am besten zeigt, wie weit er es gebracht hat. Als Alonso über Santander spricht, jene Stadt an der Nordküste Spaniens, in der aufgewachsen ist, dauert es nicht lange, bis es um Handball geht. "Santander war damals weltweit das Nonplusultra", sagt Alonso, "wenn man so eine Mannschaft vor der Haustür hat, kommt man schnell zum Handball." Dann folgt der kurze Satz, der veranschaulicht, wie diese Arbeitergeschichte begonnen hat, damals, vor mehr als 30 Jahren. Alonso sagt: "In Santander habe ich den Platz gewischt."

Raul Alonso, 43 sitzt in seinem Büro am Schreibtisch und trägt eine schwarze Sweatshirtjacke. Als er die ersten Fragen beantwortet, fährt hinter ihm die Jalousie am Fenster runter und schneidet die zarte Erlanger Mittagssonne ab. Alonsos Arbeitstag ist schon ein paar Stunden alt. Er ist Frühaufsteher, und das muss er auch sein, um Tag für Tag das Pensum zu schaffen, das vor ihm liegt. "Die Tage sind schon lang", sagt Alonso, "aber ich will kein großes Thema daraus machen, weil ich mich dafür entschieden habe, die Aufgabe zu 100 Prozent anzunehmen."

"Die Jungs haben sich auf die neue Arbeitsweise eingelassen", sagt Alonso - auf "intensivere Einheiten und größere Umfänge"

Seit Anfang Januar ist Alonso nicht nur Sportdirektor beim HC Erlangen, sondern auch Trainer. Weil es nach knapp zwei Jahren mit Michael Haaß nicht mehr ging, sprang Alonso ein - inzwischen ist klar, dass er es nicht nur übergangsweise macht. "Die Jungs haben sich auf die neue Arbeitsweise eingelassen", sagt Alonso und spricht dann über "intensivere Einheiten" und "größere Umfänge". Und das ist es ja auch, was er selbst bewältigen muss: intensivere Einheiten, größere Umfänge.

Die Arbeit ist ein Thema, das gerade sehr viel Platz einnimmt bei Alonso. Er, der Sportdirektor und Trainer, bringt sich mit allem ein, was er hat - und das fordert er auch von seinen Spielern. "Ich erwarte extreme Professionalität", sagt Alonso in seinem Büro und spricht dann doch mal über kleinere Auszeiten, die er sich nimmt: "Ab und zu muss man sich kleine Oasen schaffen, um wieder Energie zu tanken, weil man auch Energie-Geber ist." Muss schließlich alles ausbalanciert sein, um durchzukommen, und Alonso ist es ja, der die Spieler aufrichten muss, wenn sie nach Niederlagen am Boden liegen. Alonso ist es, der die Mannschaft auf Kurs halten muss, wenn sie gewonnen hat. Und Alonso ist es auch, der Tag für Tag vorangehen und den Spielern die Richtung aufzeigen muss.

Um dann selbst wieder zu Kräften zu kommen, geht Alonso vor die Tür. Er hat sich in Neunkirchen am Brand niedergelassen, am Rande der Fränkischen Schweiz, rund zwanzig Autominuten östlich von Erlangen. Hier fühlt sich Alonso auch deshalb wohl, weil die Natur nah ist. "Mein Hund bringt mich dazu, diese Welt zu entdecken", sagt Alonso, "Fußballer sind oft draußen, wir sind immer drinnen. In der Halle, im Bus, im Hotel." Auch deshalb schätzt er es, wenn er mal Zeit für einen Morgenspaziergang findet.

Über Österreich und Weißrussland kam er vor dieser Saison als Sportdirektor nach Erlangen

In Alonsos Rücken hat die Jalousie mittlerweile den Rückwärtsgang eingelegt, die Sonne fällt wieder auf den Schreibtisch. Alonso spricht jetzt über seine Anfänge in Deutschland. 1994, er war 15, kam er mit seinen Eltern in den Frankfurter Raum, weil seine Mutter dort eine Anstellung fand. Alonso, der Hallenwischer von Santander, kannte niemanden und sprach kein Wort Deutsch, blieb aber beharrlich und erarbeitete sich alles selbst. Er lernte die Sprache, schloss die Schule ab, studierte Lehramt, spielte in der zweiten Liga Handball, wurde heimisch. Heute schwärmt der Spanier von Wattspaziergängen in Nordfriesland, wo er noch immer eine Wohnung hat, seit er als Jugend- und Assistenztrainer beim THW Kiel angestellt war.

Fast sieben Jahre ist das nun her. Über Österreich und Weißrussland kam er vor dieser Saison als Sportdirektor nach Erlangen. Mittlerweile steht er auch an der Seitenlinie, und nach den ersten drei Spielen kann man festhalten: Es ist gut angelaufen mit dem HC Erlangen und dem Trainer Raul Alonso. Beim 26:30 am vergangenen Sonntag gegen Flensburg war der Gegner zwar übermächtig, doch zuvor holte die Mannschaft nicht nur ein 26:26 bei den Rhein-Neckar Löwen - sie qualifizierte sich auch für das Pokal-Final-Four mit einem 29:27 in Gummersbach. Es ist also ein vielversprechender Beginn, mehr aber auch nicht, das ist Alonso wichtig zu betonen. "Wir sind am Anfang", sagt er und beendet den Satz dann so abrupt, dass man meinen könnte, er sage gleich noch: "Punkt."

Soll ja keiner die Messlatte zu hoch ansetzen und davon ausgehen, dass Erlangen jetzt plötzlich ein Spiel nach dem anderen gewinnt. Es werde "Monate" dauern, sagt Alonso, bis die Mannschaft an jenem Punkt sei, an die er sie gerne bringen würde. Alonso ruft deshalb Etappenziele aus. Bis zum Saisonende, so formuliert er es, wolle er "ein Fundament legen". Und die Ergebnisse, auch das ist ihm wichtig, seien erst dann ohne jede Einschränkung aussagekräftig, wenn er dem Team seine Idee in Gänze vermittelt habe.

Das braucht Zeit und Beharrlichkeit. Doch was zu schaffen ist, wenn man beharrlich ist, das hat Alonso längst gezeigt.