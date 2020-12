Von Ralf Tögel, Fürstenfeldbruck

"Kopflos" habe man in den letzten Minuten gespielt, fand Spielmacher Falk Kolodziej. "Wir hatten Angst vor dem Verlieren", erklärte Trainer Martin Wild. Es ehrte die Fürstenfeldbrucker Handballer, dass sie schon kurz nach der Partie gegen die HSG Konstanz das Geschehen selbstkritisch reflektierten. Beleg auch dafür, dass Spieler wie Trainer noch einiges zu erreichen gedenken. Ein paar Augenblicke zuvor nämlich war die gesamte Brucker Belegschaft noch auf Torhüter Michael Luderschmid zugestürmt, der gerade den finalen Wurf des besten Schützen der Konstanzer an die Latte gelenkt und somit den 26:25-Erfolg gesichert hatte.

Tom Wolf hatte den Ball abgefeuert, jener Spieler, der zwei Jahre zuvor in der gesamten Handballgemeinschaft für Aufsehen gesorgt hatte. Wolf hatte sich weiland ebenfalls den letzten Wurf genommen, der verharzte Ball blieb im Torwinkel kleben. Duplizität der Ereignisse: Damals wie heute verpasste Wolf den Ausgleich knapp, damals wie heute musste man um den Brucker Torhüter fürchten, der in einer Traube aus jubelnden Spielern verschwand. Während die Szene vor zwei Jahren eine proppenvolle Halle euphorisierte, fand der aktuelle Triumph unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Niederlage im Vier-Punkte-Spiel, dennoch zeigt sich Konstanz als fairer Verlierer

Was ihn nicht weniger wichtig macht, denn der TuS hat dank des dritten Sieges den letzten Tabellenplatz verlassen und als Siebzehnter den Anschluss an die Nichtabstiegszone hergestellt, vor dem nun Vorletzten Konstanz. Die Gäste hatten dem Vergleich das Prädikat "Vier-Punkte-Spiel" gegeben, Trainer Daniel Eblen zeigte sich dennoch als fairer Verlierer: "Wir haben die dicken Dinger verpasst, deshalb hat Bruck verdient gewonnen." In der Tat hätte die Partie in den Schlussminuten eine andere Wendung nehmen können, aber ausgerechnet der ehemalige Brucker Matthias Hild scheiterte zweimal völlig frei nach einem Konter an Luderschmid.

Detailansicht öffnen Alles im Griff: Yannick Engelmann bearbeitet den ehemaligen Brucker Kollegen Markus Dangers. (Foto: Günther Reger)

In der ersten Halbzeit hatten die Panther noch dominiert, Konstanz hatte Probleme mit der giftigen, offensiven Abwehr des TuS, der vorne mit schnellen Kombinationen den Gegner überrannte und auf 12:6 enteilte. Doch die HSG steigerte sich, packte defensiv bissiger zu und war zur Halbzeit (18:22 ) wieder im Rennen. Nach dem Wechsel erwischte Bruck erneut einen Lauf, Tim Kaulitz schloss von Linksaußen (4 Tore) sicher ab, Johannes Stumpf (4) knallte quer in der Luft liegend den Ball unter die Latte und der genesene Linkshänder Alexander Leindl (5) vollendete teils sehenswerte Spielzüge aus dem Rückraum - der TuS zog auf 20:13 weg.

Aber die Taktik von HSG-Trainer Eblen, der die gesamte zweite Halbzeit im Angriff den Torhüter vom Feld nahm und dafür den siebten Feldspieler brachte, griff zusehends. Konstanz kämpfte sich heran, zwar verlor die Partie an Niveau, dafür stieg die Spannung: Zwei Minuten vor dem Ende glich Hild aus. Und den Panthern schwanden langsam die Kräfte. Selbst dem überragenden Kolodziej, der das Tempo bestimmte, die Mitspieler einsetzte und selbst zehn Tore warf, unterliefen in der nervenaufreibenden Schlussphase leichte Fehler. Allerdings ließ ihn sein Trainer auch fast die gesamte Spielzeit ackern, obwohl er viel einstecken musste und früh zwei Zeitstrafen kassiert hatte, die dritte hätte den Ausschluss bedeutet. Aus gutem Grund, wie Wild erklärte: "Er hat sich zu unserem Leader entwickelt, spielt auch in der Abwehr sehr clever."

Acht Punkte haben sich die Panther vor der WM-Pause als Ziel vorgenommen

Folgerichtig übernahm der 27-Jährige Verantwortung und wuchtete einen Schlagwurf zum 26:25 in die Maschen. Seine Leistung? "In der ersten Halbzeit ganz gut, aber in der Schlussphase hatte ich schlechte Aktionen." Wer so reflektiert, ist nicht nur bescheiden, der hat noch einiges vor. "Wir wollen acht Punkte in diesem Jahr holen", sagt Kolodziej, drei Partien stehen für die fehlenden beiden Zähler noch an: Beim EHV Aue, zu Hause gegen den TV Großwallstadt und beim TV Hüttenberg, alles Gegner in Reichweite. Dann sagt Kolodziej noch: "Wenn die Abwehr so steht, ist das zu machen."