Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat die personellen Weichen für die Olympischen Spiele in Paris gestellt und geht mit einem 17-köpfigen Kader in die Vorbereitung. In dem am Montag nominierten Aufgebot stehen nur noch elf Spieler, die auch bei der Heim-EM im Januar dabei waren. Bis zum 8. Juli muss sich Gislason festlegen, mit welchen 14 Akteuren er ins Turnier geht und wer die drei Reserveplätze belegt.