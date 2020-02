Rolf Brack erinnert sich noch an diese ungewöhnliche Trainingseinheit in einer Tankstelle, etwa zwei Jahre her, am frühen Morgen eines Spieltags, es regnete in Strömen. Brack, damals Trainer in Göppingen, war mit seiner Mannschaft auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel und bat seine Spieler schließlich zu einer Einheit an den Tanksäulen - jetzt sagt er, beinahe so, als müsse er sich rechtfertigen: "Man darf als Trainer nie langweilig werden, deshalb haben wir das gemacht."

Die Geschichte mit der Tankstelle erzählt eine Menge über Brack, nicht nur, mit welch unüblichen Methoden er arbeitet und wie verrückt er manchmal ist. Die Geschichte veranschaulicht auch, dass Brack vor allem eines ist: Querdenker.

Inzwischen trainiert Brack, 66, den HC Erlangen. In der vergangenen Woche ist er als Nachfolger von Adalsteinn Eyjolfsson vorgestellt worden, an diesem Donnerstag (19 Uhr) steht das erste Heimspiel in der Handball-Bundesliga an, der Gegner heißt HBW Balingen-Weilstetten.

In der Theorie haben sich die Erlanger Verantwortlichen das Ganze in etwa so vorgestellt: Wenn's irgendwann nicht mehr geht mit "Adli", dann holen wir uns einen, den wir heute anrufen können und der morgen da ist, einen, der die Bundesliga kennt und die Mannschaft mit ruhiger Hand zum Klassenverbleib führt, bevor Michael Haaß zur neuen Saison vom Rückraumspieler zum Trainer aufsteigt. Und jetzt, in der Praxis, da kam Brack, als es tatsächlich nicht mehr ging mit Eyjolfsson, und Erlangen verlor das erste Spiel in Kiel 15:29.

So sind es nach wie vor nur vier Punkte, die Erlangen von der Abstiegszone trennen. "Vier Punkte - das ist ganz, ganz wenig", sagt Brack und leitet daraus ab: "Jetzt haben wir richtig Druck. Und ich habe den Eindruck, dass bei den Spielern nicht so richtig in den Hinterköpfen ist, dass es in erster Linie um den Klassenverbleib geht."

Es sind andere Töne als jene, die Brack bei seiner Vorstellung vor der Partie in Kiel angeschlagen hat. Da meinte er noch, die größte Herausforderung für ihn in Erlangen werde, den Haushalt ohne seine Frau zu schmeißen. Es war ein Scherz, einfach so dahingesagt, um die eingefahrene Situation einer Pressekonferenz etwas aufzulockern. Wer sich den Satz aber noch mal zu Gemüte führt, der erkennt, dass er alles andere als banal ist.

Die Mannschaft muss zeigen, dass sie den Ernst der Lage begreift - und der Lage entkommen kann

Unvollkommenheit kann Menschen nahbar und beliebt machen, und deshalb kam Bracks Satz gut an bei den Leuten. Einerseits fühlten sie sich abgeholt, weil ihnen ja auch mal das Nudelwasser überkocht; andererseits beruhigte der Satz: Warum sollten sich die Anhänger Sorgen um den Erlanger Handball machen, wenn es nicht mal derjenige tut, der dafür verantwortlich ist, ob die Mannschaft in der nächsten Saison immer noch gegen Kiel spielt oder eher gegen Elbflorenz?

Ein Anruf bei Brack vor dem Spiel an diesem Donnerstag. Es ist sein erstes vor eigenem Publikum, noch dazu gegen Balingen-Weilstetten, jenen Klub, den er einst neuneinhalb Jahre als Trainer angeführt hat. Doch all das ist für Brack nebensächlich. Ihm geht es um den Handball, um das Spiel selbst, nicht um die Aufmerksamkeit, das Rampenlicht. Brack nimmt den Anruf vor dieser Premiere also entgegen, grüßt freundlich und sagt, ohne es unhöflich zu meinen: "Bringen wir es hinter uns, damit ich hier weitermachen kann."

Brack wertet vor der Partie zehn Stunden Videomaterial aus. Balinger Spielszenen gegen Lemgo und gegen Berlin. Er muss das Videomaterial für seine Spieler auf zehn Minuten herunterbrechen; auf dem Feld geht es dann darum, nicht nur zu zeigen, dass die Mannschaft den Ernst der Lage sehr wohl begriffen hat - sondern dass sie auch widerborstig genug ist, um dieser Lage zu entkommen.

Für Brack selbst, und das hängt mit dem Ernst der Lage zusammen, geht es darum, zu zeigen, dass er nicht nur ein Langzeittrainer ist wie einst bei Balingen-Weilstetten, sondern dass er auch eine Soforthilfe sein kann. Er, der seit knapp vier Jahrzehnten Trainer ist, er, der derart begeistert ist von Handball, dass er rund um die Uhr an ihn denkt und deshalb manchmal etwas chaotisch ist. Etwa an der Tanksäule, wenn er sich vergreift und Diesel statt Benzin tankt. "Das ist mir zweimal passiert", sagt Brack, "einmal hat es mich einen fünfstelligen Betrag gekostet."