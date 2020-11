Von Carsten Scheele

Jetzt ist doch passiert, was im deutschen Handball alle verhindern wollten: Sechs Spieltage lang konnte die Handball-Bundesliga (HBL) ihren Spielbetrieb trotz der Corona-Krise problemfrei durchziehen: zwar großteils ohne Zuschauer, dafür auch ohne positive Tests bei den Spielern. Während im Basketball schon an den ersten Spieltagen Partien verlegt wurden, waren die Handballer stolz darauf, wie ihr Hygienekonzept flutschte: sechs Spielrunden, null coronabedingte Absagen.

Bis die Nationalspieler in der vergangenen Woche zu ihren Nationalmannschaften gereist sind. Nun beginnt der komplizierte Teil der Saison.

Wo sie sich angesteckt haben, ist ein großes Rätsel

Ein Ligabetrieb lässt sich auch in Corona-Zeiten einigermaßen verlässlich durchplanen, das hat die HBL stets betont. Schwierig werde es, wenn die besten Spieler zu ihren Nationalteams reisen: raus aus den Blasen ihrer Klubs, rein in die Flugzeuge, sternförmig durch ganz Europa, hin und her zwischen den Hotspots. Die deutschen Nationalspieler haben jetzt zwei Spiele hinter sich, erst in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina (25:21), dann in Tallinn gegen Estland (35:23). Am Sonntagabend wurde die Mannschaft vor der Rückreise nach Deutschland durchgetestet, dabei gab es den ersten positiven Fall: Torhüter Johannes Bitter. Bei einem am Montag abgegeben Test gab es den nächsten positiven Befund: bei Mittelmann Marian Michalczik. Beide waren in beiden Partien zum Einsatz gekommen.

Wo sie sich angesteckt haben, ist ein großes Rätsel. Bitter sagt, er habe sich die ganze Reise über sicher gefühlt. Zuvor waren alle Mitglieder der DHB-Delegation mehrmals negativ getestet worden. Doch nun ist das Problem in Deutschland in den Klubs angekommen. Bitter flog, ohne von seiner Infektion zu wissen, mit der Mannschaft zurück nach Köln; von dort ging es zu dritt im Auto weiter in den Südwesten: Bitter spielt in Stuttgart, seine Nationalteamkollegen Marcel Schiller und Sebastian Heymann spielen in Göppingen. Die gemeinsame Fahrt im Auto dauerte rund vier Stunden - Bitter befindet sich nun in häuslicher Isolation, Schiller und Heymann haben sich vorsorglich in Quarantäne begeben. Alle sind symptomfrei.

Die erste Spielverlegung kam aber nicht aus dem Südwesten, sondern aus dem Norden. Das Spitzenspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen MT Melsungen, bei dem sieben Nationalspieler dabei gewesen wären, wurde vorsorglich abgesagt. Die Melsunger waren gerade mit dem Bus in Flensburg angekommen, als sie direkt wieder den Heimweg antraten. Eine "rein präventive Maßnahme", sagte HBL-Boss Frank Bohmann, die auch aus Sorge heraus getroffen worden sei, dass weitere Infektionen den Spielbetrieb nachhaltig lahmlegen könnten. Er bedauere die Absage, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke, man werde sich "leider mit solchen Situationen in Zukunft arrangieren müssen".