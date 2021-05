Von Mathias von Lieben

Die Suche nach bayerischen Vereinen in der ersten oder zweiten Handball-Bundesliga der Frauen ist müßig - es gibt derzeit keinen einzigen. Bayerische Erfolge, wie der Gewinn der deutschen Meisterschaft der Handballerinnen des 1. FC Nürnberg in den Jahren 2005, 2007 und 2008, scheinen dieser Tage für bayerische Klubs unerreichbar zu sein. Und bis auf die unterfränkische HSG Sulzbach/Leidersbach, die als "Rhein-Main-Bienen" von 2007 bis zur Insolvenz 2009 in der ersten Liga spielte, trat im 21. Jahrhundert kein weiteres bayerisches Frauen-Team in der höchsten Spielklasse an.

In der zweiten Liga spielten seit der Jahrtausendwende gerade einmal fünf Vereine. Einer davon: der ESV Regensburg, der nach dem Aufstieg 2004 direkt wieder abstieg. Heute, rund 16 Jahre später, bietet sich den drittklassig spielenden Regensburgerinnen in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga die Möglichkeit zum Comeback, nachdem die Saison in der viergleisigen dritten Liga nach zwei Spieltagen im November unterbrochen worden war. Gelingt der Aufstieg, würde Regensburg das einzige bayerische Frauen-Team der ersten beiden Ligen stellen. "Wenn es wieder einen bayerischen Zweitligisten geben würde", sagt Robert Torunsky, seit März sportlicher Leiter des ESV Regensburg, "hätte das einen enormen Stellenwert und wäre ein Zeichen an die ganze Region. Und das wollen wir unbedingt schaffen."

Die Abteilung Handball mit 21 Teams ist neu strukturiert worden

Nach einem Sieg und einer Niederlage aus den ersten zwei von vier Spielen der Fünfer-Runde, die bis Ende Mai im Jeder-gegen-jeden-Modus ausgespielt wird, sieht es für die Mission Aufstieg gar nicht so schlecht aus. Denn nach zwei Auswärtsspielen in Frankfurt an der Oder (29:20) und Aldekerk (23:24) stehen nun zwei Heimpartien gegen den ungeschlagenen MTV Heide (Samstag, 17 Uhr) sowie eine Woche später gegen Drittligist SV Allensbach an. Ein Sieg dürfte schon reichen, um zumindest Platz drei in der Aufstiegsrunde und damit die Relegation gegen den Drittletzten der zweiten Liga zu erreichen. Die ersten beiden Klubs steigen direkt auf. "Wenn wir unsere gute Leistung aus den ersten beiden Spielen bestätigen und die kleinen Fehler aus dem Spiel in Aldekerk abstellen, dann können wir aufsteigen", sagt ESV-Trainer Csaba Szücs.

Um die eigenen Ambitionen zu untermauern, wurde beim ESV kurz vor der Aufstiegsrunde die Abteilung Handball mit ihren 21 Teams neu strukturiert und professionalisiert. So gibt es neben Abteilungsleiter Dieter Müller und seinen zwei Stellvertretern mit dem langjährigen Jugendtrainer Robert Torunsky nun auch einen sportlichen Leiter für die Leistungsmannschaften. Für die Vermarktung, die Sponsorenakquise und die öffentliche Kommunikation konnte ein lokaler PR-Berater gewonnen werden. Schritte, die angesichts eines möglichen Aufstiegs dringend notwendig sind. Denn: Der Gesamtetat des Frauen-Teams würde im Erfolgsfall um rund 100 000 Euro auf 250 000 Euro ansteigen.

Dass erfolgreiche Handballerinnen nach Regensburg wechseln, ist in den vergangenen Jahren eher selten gewesen

Die ambitionierten Zukunftspläne machen den Standort auch für höherklassige Spielerinnen attraktiv. Mit der gebürtigen Erlangerin Anika Bissel konnte für kommende Saison bereits die Verpflichtung einer gestandenen Zweitliga-Handballerin verkündet werden, die zuletzt beim baden-württembergischen Klub SG H2Ku Herrenberg unter Vertrag stand. Nun verschlägt es sie beruflich nach München und sie wird für Training und Spiele in die Oberpfalz pendeln. Dass erfolgreiche Handballerinnen wie sie nach Regensburg wechseln, war in den vergangenen Jahren eher selten. Vor der Corona-Pandemie hatten allein fünf Spielerinnen den ESV verlassen, alle zu einem jener professionellen Handball-Internate von Erstliga-Vereinen wie Erfurt, Leverkusen oder Dortmund zu wechseln, an denen täglich trainiert wird. In Regensburg und der Region fehlen diese Strukturen. Trainiert und gespielt wird in der zuletzt von der Stadt sanierten Sporthalle an der Dechbettener Brücke, die aber auch von den restlichen 21 Handball-Teams des Vereins genutzt wird.

Derzeit haben die Spielerinnen des ESV Regensburg bei ihren drei Trainingseinheiten pro Woche die Halle aber ganz für sich alleine. "Dass wir in diesen Zeiten in Ruhe trainieren können, ist für den Fokus und die Stimmung bei uns sehr hilfreich", sagt Szücs, der seine Mannschaft darüber hinaus gerade auch einmal wöchentlich zum Fitnesstraining beordert. Gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Robert Torunsky analysiert er in Videos intensiv den nächsten Gegner. An mangelnder Vorbereitung soll das Comeback eines bayerischen Frauen-Teams in Liga zwei nicht scheitern.