Handball-Zweitligist HSC Coburg wird den VfL Gummersbach am Sonntag vor leeren Rängen empfangen. Ursprünglich hatte er die Genehmigung für erneut bis zu 500 Zuschauer gehabt, am Donnerstag habe dann aber die Regierung Oberfranken dieses letzte Heimspiel doch zum Geisterspiel erklärt. Der Verein ließ wissen, dass er "trotz großer Enttäuschung im ersten Moment" Verständnis dafür habe, "dass in der aktuellen Situation alles dafür getan werden muss, um auch die allerletzten Risiken auszuschließen".