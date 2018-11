26. November 2018, 19:00 Uhr Handball Chronischer Optimist an der Seite

Die neuformierte Auswahl der Handballerinnen fährt mit durchwachsenen Testergebnissen zur EM nach Frankreich. Hoffnung macht der neue deutlich aggressivere Spielstil.

Von Ulrich Hartmann, Alicante/Frankfurt

Als die deutschen Handballerinnen vom Flughafen Frankfurt euphorisch in ihr Abenteuer abhoben, saß Kim Naidzinavicius traurig daheim und konnte immer noch nicht fassen, dass sie schon wieder kurzfristig ein großes Turnier versäumt. Vor einem Jahr hatte sich die Handballerin bei der Heim-Weltmeisterschaft im ersten Spiel nach 140 Sekunden einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, und nun, da sie erst vor wenigen Wochen ihr Comeback in der Nationalmannschaft gefeiert hatte und vom neuen Bundestrainer Henk Groener sogar zur Kapitänin ernannt worden war, hat sie sich kurz vor der EM in einem Europapokalspiel ihres Klubs SG Bietigheim im selben Knie einen Riss des Innen- und Außenmeniskus zugezogen. Wieder wird sie monatelang ausfallen. "Ich bin unendlich traurig", sagt die 27 Jahre alte Rückraumspielerin. Wie schon vor einem Jahr ist sie in Straubing operiert worden. Für sie beginnt die mühsame Reha, während das Nationalteam am kommenden Samstag in die Europameisterschaft in Frankreich startet.

Die Spielerinnen fühlen mit ihrer verletzten Kameradin. "Es ist schlimm für Kim, wir wünschen ihr alles Gute", sagt Julia Behnke. Die 25 Jahre alte Kreisläuferin und Abwehrexpertin vom TuS Metzingen war zuvor stellvertretende Kapitänin und übernimmt das Amt bei der EM. Auch in Metzingen ist sie zu Beginn der Saison erstmals zur Kapitänin ernannt worden, jetzt ist sie es gleich doppelt. "An meiner Rolle auf dem Spielfeld wird sich aber nicht viel ändern", sagt sie, "ich war auch vorher schon so mit die Abwehrchefin." Als solche hatte sie im Spiel bereits eine kommunikative Rolle.

Kapitänin Behnke sagt, sie spielen jetzt deutlich aggressiver, offensiver und schneller

Behnke ist jetzt aus gleich zwei Gründen die neue Schlüsselspielerin der deutschen Mannschaft. Rein spielerisch liegt das daran, dass sie als Abwehrchefin die gegnerischen Angriffe bremsen und in gefährliche Konter umwandeln soll. Darauf fokussiert sich das deutsche Spiel unter dem neuen Bundestrainer Groener, der zuvor sieben Jahre lang die niederländischen Handballerinnen aus einem Dornröschenschlaf erweckt hatte und dies nun mit den deutschen Frauen versucht. Bei der EM spielt das Team in Brest gegen Norwegen (Samstag), Rumänien (Montag) und Tschechien (Mittwoch), eine schwierige Gruppe.

Beim letzten Vorbereitungsturnier am vergangenen Wochenende in Alicante, Spanien, hätte Groener gern bestätigt bekommen, dass die Mannschaft schon in EM-Form ist. Doch die Ergebnisse fielen durchwachsen aus: 19:20 gegen Brasilien, 20:22 gegen Spanien, 28:27 gegen Polen. Das ist weder euphorisierend, noch enttäuschend. Es hält die Hoffnung am Leben.

Erst die EM wird ultimativ aufzeigen, wo die Mannschaft nach einem guten halben Jahr des Trainings unter dem 58 Jahre alten Groener steht. "Wir spielen mit einer deutlich aggressiveren und offensiveren Abwehr einen definitiv schnelleren Handball als vorher", sagt Behnke. Bei der vergangenen Heim-WM war die deutsche Auswahl unter dem Trainer Michael Biegler nur 13. geworden, zehn Spielerinnen haben danach ihre Karriere im Nationalteam beendet. Bei der EM in Frankreich spielen sechs Handballerinnen ihr erstes großes Turnier. "Wir sind vom Durchschnittsalter her zwar gar nicht mal so jung, aber wir sind ziemlich unerfahren", sagt Groener.

Auch deshalb hätten sie ihre Kapitänin Kim Naidzinavicius in Brest dringend gebraucht. Groener will aber nicht lamentieren: "Wir haben bis September ohne Kim gespielt, wir werden diese Aufgabe auch bei der EM lösen. Der Kader ist stark genug, um den Ausfall zu kompensieren."

Doch im zentralen und im linken Rückraum wirkt sich dieser Ausfall eben doch aus. Neu in den Kader wurde die erst 20 Jahre alte Mia Zschocke von Bayer Leverkusen berufen. In Emily Bölk, 20, vom Thüringer HC, Xenia Smits, 24, aus Metz und Caroline Müller, 25, von Borussia Dortmund hat man in diesem Bereich fast nur junge Spielerinnen. Für Erfahrung sorgt die 33 Jahre alte Angie Geschke (VfL Oldenburg), eine von sechs Spielerinnen, die bei der WM vor einem Jahr schon dabei waren. "So wollte ich nicht aufhören", sagt sie und träumt wie alle anderen im Team von Olympia 2020 in Tokio. Seit 2008 haben die deutschen Handballerinnen nicht mehr für die Spiele qualifizieren können. Den neuen Bundestrainer wird man auch daran messen, ob er die Olympia-Qualifikation schafft; er ist schon der fünfte, der sich seit 2008 daran versucht. Groeners Vertrag läuft bis zum 31. August 2020, bis kurz nach Olympia. Doch der Niederländer ist chronischer Optimist. Er denkt in Erfolgsszenarien, wenn er sagt: "Für mich ist nicht die Frage, ob wir in der Weltspitze ankommen - sondern nur wann und wie."