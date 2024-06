Magnus Saugstrup saß wie ein Häuflein Elend auf dem Boden der Lanxess-Arena, das verschwitzte Trikot hatte er sich über den Kopf gezogen. Der Kreisläufer des SC Magdeburg konnte es nicht fassen, dieses dramatische Halbfinale in den Schlusssekunden verloren zu haben. Es war kein hochklassiges Spiel, aber ein intensives Ringen zweier abwehrstarker Mannschaften um den Einzug ins Finale der Champions League , das die 20 000 Zuschauer bis in die Schlusssekunden begeisterte. Dann wurde es still – bis auf ein paar Hundert tobende Fans in Rot, der Farbe von Aalborg Handbold. Es war tatsächlich geschehen, die Magdeburger, die mit dem Prädikat der derzeit wohl weltbesten Mannschaft nach Köln gereist waren, hatten wieder einmal ein wichtiges K.-o.-Spiel verloren, das erste seit dem Titelgewinn im vergangenen Jahr.

Ein Gefühl, das Saugstrup lange nicht mehr erleben musste, mit der Niederlage war die Titelverteidigung dahin, Aalborg steht im Finale. Dieser vierte Titel hätte die ohnehin famose Saison des deutschen Double-Siegers, der vor Saisonbeginn auch schon die Vereinsweltmeisterschaft gewonnen hatte, zu der erfolgreichsten der Vereinshistorie gekrönt. Entsprechend groß war die Enttäuschung des Favoriten. Sicher, Aalborg musste man auf dem Zettel haben, aber konnten die Dänen diese Magdeburger, die im Viertelfinale den Vorjahresfinalisten Kielce mit stählernen Nerven in einem hochdramatischen Siebenmeterwerfen eliminiert hatten, ausschalten? Sie konnten – und Saugstrup war untröstlich.

SZ Plus Dopingverdacht bei Nikola Portner : Ein Schatten über dem deutschen Handball Kurz vor den Pokal-Finalspielen fällt Nikola Portner, Torwart des SC Magdeburg, mit einem Positivtest auf Crystal Meth auf. Eine Ausnahme - oder Symptom eines tiefergehenden Problems? Von Johannes Knuth und Ralf Tögel

Vor dem Turnier war der knapp zwei Meter große 100-Kilo-Brocken zum wertvollsten Spieler der Handball-Bundesliga (HBL) gewählt worden. Jetzt stand er da, mit gesenktem Blick und suchte nach Erklärungen. Ob ihn die Qualität Aalborgs überrascht habe? Natürlich nicht, sagte er, „deshalb sind sie hier“. Aalborg hat sich eine namhafte Mannschaft mit größtenteils dänischen Topspielern geleistet, Aushängeschilder sind die Welthandballer Mikkel Hansen und Niklas Landin. Saugstrup kennt die meisten aus der Nationalmannschaft, viele sind Freunde, nun sagte er leise: „Sie haben es verdient, im Finale zu stehen.“

Die Magdeburger kommen nicht in ihr gefürchtetes Tempospiel, auch weil Torhüter Sergey Hernandez keinen guten Tag erwischt

Das fand auch sein Trainer. Bennet Wiegert war zwar gewohnt emotional an der Seitenlinie und diskutierte nach dem Schlusspfiff minutenlang mit den Schiedsrichterinnen, den französischen Zwillingsschwestern Julie und Charlotte Bonaventura, von Schuldzuweisungen sah er aber ab: „Sie haben einen guten Job gemacht, aber dafür, wie es emotional in mir aussieht, war ich sehr gelassen.“ Dieses Final-Four-Turnier sei der Höhepunkt einer Saison, erklärte Wiegert, da müsse man seine beste Leistung abliefern: „Das haben wir nicht geschafft.“ Es sei vieles gegen „den Stil des SC Magdeburg gelaufen“, immer wieder wurden die flinken Rückraumspieler Gisli Kristjansson, Felix Claar und Omar Ingi Magnusson aggressiv gestoppt. Aalborgs Trainer Stefan Madsen hatte eine offensive 5:1-Deckung aufgeboten, das nahm den Angreifern den nötigen Raum im Eins-gegen-eins-Spiel – und so den Rhythmus. Und die Unparteiischen ließen eine harte Gangart zu – auf beiden Seiten.

Es fühlte sich wie ein Abnutzungskampf an, 11:11 stand es zur Halbzeit, die Führung wechselte auch nach der Pause mehrmals. „Es war ein harter Kampf, wir hatten Probleme mit ihrer Abwehr, um Tore zu machen“, sagte Magnusson, dem dies mit zehn Toren noch am besten gelang. Wiegert konnte sich nicht erinnern „dass wir in einem Spiel so wenige Tore geworfen haben“, was auch daran lag, dass sein Team nicht in das gefürchtete Tempospiel kam. Ein Grund dafür war die Torwartleistung, befand Wiegert. Sergey Hernandez war der große Rückhalt der vergangenen Wochen, nun müsse man ihm auch mal eine weniger starke Leistung zugestehen. Wiegert erinnerte auch daran, dass er seit Wochen auf seine eigentliche Nummer eins im Tor Nikola Portner verzichten muss, der wegen einer positiven Dopingprobe aus dem Spielbetrieb genommen wurde: „Wir haben den Dopingverdacht, wir hätten ihn heute gut gebrauchen können.“

Auf der anderen Seite wusste Landin ebenso wenig zu glänzen, Aalborgs Routinier war aber in der Schlussphase zur Stelle: Als er zwei Großchancen der Magdeburger zunichtemachte, nutzten das die wuchtigen dänischen Werfer in der engen Partie zur späten Entscheidung. Nun herrsche Leere, so Wiegert: „Die Enttäuschung ist riesengroß. Der Schmerz braucht jetzt Raum.“ Die famose Saison werde er sich aber dennoch nicht kleinreden lassen.

Ein Satz, den der Kieler Kollege Filip Jicha gerne in den Mund genommen hätte, denn seine Mannschaft wurde vom FC Barcelona mit einer heftigen 18:30-Klatsche aus dem Wettbewerb geworfen. „Wir waren nicht in der Lage, die Energie und die Qualität aufzubringen, die man bei solchen Gelegenheiten braucht.“ Die Kieler lagen schnell 1:4 hinten, bäumten sich zu einer 5:4-Führung auf – und hatten offenbar früh ihr Pulver verschossen. Was zum Großteil am dänischen Barça-Torhüter Emil Nielsen lag, der die Kieler Werfer zur Verzweiflung trieb.

Ob Siebenmeter, Würfe aus dem Rückraum oder frei vom Kreis, Nielsen brachte immer ein Körperteil an den Ball. Zur Pause führten die Katalanen bereits 15:9, der THW bäumte sich zwar nochmals auf und kam auf 14:18 heran, aber Barcelona konterte mit Leichtigkeit. Den Kielern steht nun eine Saison ohne Champions League bevor, der THW schloss die Liga als Vierter ab, nur die beiden Ersten spielen um das Ticket für Köln – wo das Final Four bis 2029 ausgetragen wird. Viel zu wenig für den Rekordmeister, wie Geschäftsführer Victor Szilagyi geknickt wissen ließ. Man werde jetzt in Ruhe analysieren, „und Schlüsse daraus ziehen“. Das klingt nach einem ungemütlichen Sommer.