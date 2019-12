Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat das Topspiel in der Champions League gewonnen und überwintert an der Tabellenspitze. Das Team von Trainer Filip Jicha siegte am zehnten Spieltag gegen Frankreichs Rekordmeister Montpellier HB 33:32 (16:19) und festigte mit 16 Punkten Platz eins in der Gruppe B. Der überragende Nikola Bilyk (acht Tore) sicherte mit drei Treffern in der Schlussphase den Sieg. Als Gruppenerster könnte der THW das Achtelfinale überspringen und sich einen Schritt auf dem Weg zum Final Four in Köln (30./31. Mai 2020) ersparen. Damit steigen die Chancen auf die erste Endrunden-Teilnahme eines deutschen Klubs seit Kiels viertem Platz 2016. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Was sie heute in dieses Spiel gelegt hat, war außergewöhnlich", lobte Trainer Jicha.