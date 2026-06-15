Es war ein bisschen wie beim Hasen und dem Igel. Hin und her geht in der Fabel das Wettrennen, und jedes Mal, wenn der Hase ankommt, wartet bereits einer von zwei Igeln und jubiliert: „Ich bin schon da.“ So ähnlich hat sich das am Sonntagabend auch für die Füchse Berlin angefühlt. Die Rolle des Igels übernahm im Endspiel der Champions League der dänische Torwart des FC Barcelona: Emil Nielsen. Dessen Landsmann, Berlins Torjäger Mathias Gidsel, sagte nach der 34:37-Niederlage: „Immer wenn wir das Gefühl hatten, wir kämpfen uns zurück, stand Emil Nielsen da.“

Gidsel erzielte im Laufe der Saison zwar genug Tore (161) für einen Champions-League-Rekord – aber im Endspiel waren seine acht Treffer trotzdem zu wenig, um seine Mannschaft zum erstmaligen Titelgewinn in Europas Königsklasse zu führen. Nielsen parierte 14 Berliner Torschüsse, und bei jeder Parade schien er zu jubilieren: „Ich bin schon da.“

Handball : Füchse Berlin verlieren das Champions-League-Finale Die Füchse müssen weiter auf ihren ersten Titel in der Champions League warten. Gegen Rekordsieger Barcelona kommt die Offensive nicht zur Entfaltung. ...

Die Berliner haben im zweiten Jahr nacheinander das Endspiel der Champions League verloren. Vor einem Jahr unterlagen sie im Endspiel dem SC Magdeburg (26:32). Diesmal besiegten sie im Halbfinale des Finalturniers zwar die Magdeburger (40:35), unterlagen im Endspiel dann aber dem FC Barcelona. „Das ist hart“, bekannte Gidsel. Doch er fühlte sich nicht igelmäßig ausgetrickst, sondern lobte aufrichtig die gegnerische Deckung. „Barcelona ist eine unfassbare Abwehrmannschaft“, sagte der Däne: „Wir hatten Schwierigkeiten mit dieser Abwehr.“

Berlins künftige Stärke soll sich aus neuen Topspielern speisen

Am Sonntagabend in Köln war bei den Berlinern bereits kurz nach dem Spiel trotzdem von „Stolz“ und einer „erfolgreichen Saison“ die Rede. Das deutete auf akute Tröstungsmechanismen hin. Die Füchse hatten im April in Köln den DHB-Pokal gewonnen, doch in der Bundesliga und nun auch in der Champions League wurden sie bloß Zweiter. Bloß? Diese Gesamtbilanz ist sehr respektabel, wenn man bedenkt, dass sich der Klub im September wegen interner Querelen nach nur zwei Bundesligaspielen zu einem unglaublich frühen Zeitpunkt in der Saison vom Trainer Jaron Siewert und dem Sportvorstand Stefan Kretzschmar getrennt hatte.

Diese für viele Fans damals unpopuläre Radikalkur in der sensiblen Frühphase einer neuen Saison hatte ein enormes Risiko ebenso für die Stimmung im Klub als auch für das sportliche Abschneiden bedeutet. Doch mit einem Titel und zwei zweiten Plätzen darf die Saison weitgehend als gelungen bezeichnet werden. Zumal mit dem zweiten Platz in der Bundesliga die neuerliche Qualifikation für die Champions League einhergeht. „Wir sind insgesamt zufrieden mit unserer Saison“, sagte Nicolej Krickau am Sonntagabend. Der 39 Jahre alte Däne war im September kurzerhand für Siewert eingesetzt worden und brachte das Team ohne größere Anlaufschwierigkeiten schnell auf Kurs.

Seine erste Saison bei den Füchsen nennt Krickau perspektivisch „ein Fundament für künftige Erfolge“. Allerdings wird die nächste Saison eine umso größere Herausforderung, als das Endspiel gegen Barcelona das letzte Füchse-Spiel für den Torwart Dejan Milosavljev und den Rückraumspieler Lasse Andersson war. „Wir sind traurig für die Jungs, die uns verlassen, weil wir sie gerne mit dem Titel verabschiedet hätten“, sagte Krickau: „Wir anderen bleiben hungrig.“ Milosavljev versucht in der kommenden Saison, mit dem polnischen Meister Kielce das Finalturnier in Köln zu erreichen. Für Andersson wird das im Endspurt seiner Karriere vorerst nicht mehr klappen. Er wechselt zum dänischen Zweitligisten Höj Elite.

Berlins künftige Stärke soll sich aus neuen Topspielern speisen. Allerdings könnte bis dahin noch ein Jahr vergehen. Mit Barcelonas französischem Superwerfer Dika Mem gibt es ebenso eine Vereinbarung über einen Wechsel im Sommer 2027 wie mit Flensburgs dänischem Rückraumstar Simon Pytlick. Sollte nicht einer von beiden schon früher wechseln, hätte Berlin spätestens ab 2027 einen Rückraum, der seinesgleichen sucht: links Pytlick, zentral Gidsel, rechts Mem. „Wir kommen zurück und versuchen, die nächste Chance zu nutzen“, versprach Krickau nach der Finalniederlage am Sonntagabend. Beim nächsten Mal wollen die Füchse selbst den Igel spielen.