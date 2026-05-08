Als würde der Abend einer höheren Macht folgen, blieb die Pointe dem Hauptdarsteller vorbehalten. Also schritt Mathias Gidsel zum finalen Strafwurf, verwandelte sicher und sank mit geballten Händen auf die Knie wie ein erschöpfter Krieger nach erledigter Heldentat. Es ist auch noch zu ergründen, ob Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning höchstselbst am Drehbuch dieses Krimis mitgeschrieben hat, jedenfalls hätte sich die Schlussphase nicht nervenaufreibender gestalten können. Der starke ungarische Serienmeister Veszprem hatte den deutschen Meister ins Siebenmeterwerfen gezwungen, das dank des herausragenden Dejan Milosavljev im Tor und Welthandballer Gidsel in einem 35:33-Sieg gipfelte. „Er liebt solche Situationen, übernimmt gerne die Verantwortung, er liebt das Drama“, erklärte Hanning die herausragende Leistung seines Protagonisten.

Damit haben sich die Berliner für das Final Four, das am zweiten Juniwochenende in Köln stattfinden wird, qualifiziert. Und so ist auch eine Revanche in einem rein deutschen Finale möglich, in dem Berlin dem Rivalen SC Magdeburg im Vorjahr an gleicher Stelle 26:32 unterlegen war. Die Füchse hatten damals eine Woche vor dem Turnier den nationalen Meistertitel eingefahren, diesen werden sich in der noch laufenden Saison die Magdeburger demnächst sichern. Es ist schwer vorstellbar, dass sich die Sachsen-Anhalter diesen Triumph mit sieben Punkten Vorsprung bei fünf ausstehenden Spielen noch nehmen lassen. Gegen diese Theorie spricht auch die aktuelle Verfassung des Primus, der nach einer kleineren Leistungsdelle mit zwei Niederlagen in der Gruppenphase der Champions League und dem Pokal-Aus im Halbfinale gegen den Bergischen HC wieder zur gewohnten Klasse gefunden hat.

Kaum zu halten: Magdeburgs Gisli Kristjansson (Mitte) entwischt Marin Jelinic und Borut Mackovsek (v.l.). Hendrik Schmidt/dpa

Wovon auch die beiden deutlichen Siege im Viertelfinale gegen den chancenlosen ungarischen Topklub Pick Szeged zeugen. Besonders der 45:37-Erfolg am Mittwochabend in eigener Halle geriet zu einer Machtdemonstration. Die Wucht der Rückraumachse um die isländischen Nationalspieler Gisli Kristjansson (fünf Tore) und Omar Ingi Magnusson, der mit acht Treffern auch den Bestwert des Abends erzielte, sowie den schwedischen Spielmacher Felix Claar, mit der sie die gegnerische Abwehr bearbeiten, ist für viele Gegner einfach zu groß. „Das war eines unserer besten Spiele in diesem Jahr, wir haben wenig Fehler gemacht und sind aufs Tempo gegangen. Die Mannschaft hat eine fantastische Leistung gezeigt“, sagte Trainer Bennet Wiegert über den vierten Einzug in die Endrunde der Königsklasse in Serie: „Das ist auch nicht normal.“

In dieser Verfassung jedenfalls avanciert der Titelverteidiger zum Titelaspiranten, was die Berliner gerne verhindern würden. Füchse-Boss Hanning spricht sehr respektvoll über den nationalen Konkurrenten, der diese Rivalität liebe: „Sie brauchen das für ihr Selbstverständnis, was diese Mannschaft in den vergangenen Jahren geleistet hat, davor ziehe ich meinen Hut.“ Gleichwohl wüsste er nicht, „warum wir das Turnier nicht gewinnen sollten“, wofür sein Welthandballer in bester Form unabdingbar sei: „Klar, er ist unser Go-to-Guy, er hat uns alle besser gemacht.“ Allerdings erinnert Hanning auch an das Halbfinale des Vorjahres, als Gidsel bereits in der achten Minute die rote Karte sah: „Wir haben auch ohne ihn klar gegen Nantes gewonnen und sind ins Finale eingezogen.“

Neben den beiden deutschen Spitzenteams liegen bei der Auslosung der Halbfinalpartien am kommenden Dienstag die Kugeln vom spanischen Meister Barcelona sowie dem dänischen Champion Aalborg, bei dem Nationalspieler Juri Knorr die Fäden zieht, im Lostopf. Allesamt ebenfalls mit „berechtigten Ansprüchen auf den Titel“, so Hanning.

Die kommende Saison könnte für Berlin schwer werden: Lasse Andersson geht – und Simon Pytlick kommt erst 2027

Der Einzug ins aktuelle K.-o.-Turnier allerdings geriet arg schwer, denn in Veszprem traf Berlin auf einen Gegner, der für dieses Ziel seit Jahren viel Geld und Aufwand investiert. Die Ungarn hatten ein gleichwertiges Ensemble aus internationalen Spitzenkräften auf dem Feld – sowie eine äußerst robuste Defensive, die den Berlinern vorwiegend im Postionsspiel zusetzte. So war es das Füchse-Tempospiel, ausgelöst von den Paraden des serbischen Nationaltorhüters Milosavljev im Tor, das die besten Werfer Gidsel (elf Treffer) und Nationalspieler Tim Freihöfer auf Linksaußen (acht) entscheidend zu verwerten wussten. Im Rückraum verdiente sich Lasse Andersson dank seiner wuchtigen sechs Treffer Bestnoten, allerdings werden der dänische Weltmeister und Milosavljev die Füchse verlassen – nur allzu gerne mit dem Champions-League-Titel.

Damit dies keine allzu großen Sorgen hinterlässt, wurde längst vorgesorgt. 2027 werden der dänische Weltmeister Simon Pytlick sowie der französische Ausnahme-Linkshänder Dika Mem kommen. Schon zur kommenden Saison stößt der schwedische Keeper Andreas Palicka zu den Füchsen, zudem hat Hanning Resthoffnung, dass Andersson noch eine Saison bleibt – sollte sein neuer dänischer Klub Höj noch absteigen.

Wird dies nicht geschehen, stehe eine „schwere nächste Saison“ bevor, ahnt Hanning. Zwar kehrt der verletzte Fabian Wiede zurück, der ist aber Linkshänder. Eigengewächs Matthes Langhoff ist im Angriff wohl noch nicht so weit, die Lücke offensiv zu füllen, weshalb der Füchse-Chef zudem den Markt sondiert. Zunächst aber liegt der Fokus auf Köln, das für Hanning ein ganz besonderes Champions-League-Wochenende bringen könnte: Der Füchse-Geschäftsführer steht nämlich auch als Trainer der A-Junioren im Final Four der Youth Club Trophy, der Nachwuchs wird vor den Profis den europäischen Titelträger küren. Es gebe also „zwei Bildchen“, so Hanning „die mir in meinem Panini-Album noch fehlen“.