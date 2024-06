Eine Silbermedaille kann mitunter ein bisschen Zeit erfordern, um ihre Empfängerin glücklich zu stimmen. Diese Erfahrung hat am Sonntagabend auch die Handballerin Xenia Smits gemacht. Zunächst sei dieses Silber „noch traurig“, sagte die 30 Jahre alte Rückraumspielerin kurz nach der 24:30-Niederlage ihrer SG BBM Bietigheim gegen das ungarische Györ im Endspiel der Champions League. Doch im Laufe der abendlichen Feierlichkeiten in einer Budapester Lokalität und auch beim Heimflug am Montag reflektierten die glitzernden Medaillen bei ihren Besitzerinnen bereits Glücksgefühle.

Bietigheim ist die erste deutsche Mannschaft seit dem damaligen Gewinner TV Gießen-Lützellinden 1991, die es ins Endspiel des wichtigsten Klubwettbewerbs geschafft hat. Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen Handballbunds, nennt das einen „Meilenstein für den deutschen Frauenhandball“. Nie zuvor hatte eine deutsche Frauenmannschaft auch nur das nun zum zehnten Mal ausgetragene Finalturnier der besten vier Mannschaften in der Königsklasse erreicht.

Bei Olympia sind die deutschen Handballerinnen erstmals seit 2008 wieder vertreten

Eine knapp sechsstellige Summe erhält der Klub als Prämie für das Erreichen des Endspiels – da sind der emotionale Wert und das Prestige fast noch bedeutsamer. Relevanz hat der Höhenflug dieser Mannschaft des dänischen Trainers Jakob Vestergaard aber nicht nur für die schwäbische Region, sondern tatsächlich für den gesamten deutschen Frauenhandball. Über die Finalteilnahme in Budapest sagt der Bundestrainer Markus Gaugisch, der die Bietigheimerinnen bis vor einem Jahr noch selbst betreute: „Das gibt unseren Nationalspielerinnen einen Push, das sind unbezahlbare Momente für ihre Entwicklung.“

Im Sommer wirkt Gaugischs Auswahl ja bei einem Turnier mit, das auch die eine oder andere unbezahlbare Erfahrung bereithalten kann: Erstmals seit 2008 sind die deutschen Handballerinnen für Olympia qualifiziert. In Gaugischs erweitertem Kader stehen in Smits, Antje Döll und Jenny Behrend nun auch drei Champions-League-Finalistinnen.

Noch am Sonntagabend hatte Xenia Smits über die jubelnden Ungarinnen gesagt: „Wenn ich sehe, wie sie ihr Gold feiern, dann brennt mein Sportlerherz schon jetzt auf die nächste Saison. Wir werden alles dafür geben, wieder herzukommen und dann Gold zu gewinnen.“ Allerdings steht bereits fest, dass dieses Ansinnen nicht unter der Flagge der SG BBM Bietigheim zur Vollendung wird reifen können. Von der nächsten Saison an, offiziell ab dem 1. Juli, spielt die in eine GmbH ausgegliederte Profimannschaft unter dem Namen HB Ludwigsburg in jener zehn Kilometer nahen Nachbarstadt weiter, in deren großer MHP-Arena man schon seit 2017 ausgewählte Spiele bestritt. Etwa das finale Bundesligaspiel, bei dem die Bietigheimerinnen nach einem Erfolg gegen Blomberg-Lippe vor zehn Tagen die Meisterschale entgegennahmen.

Bietigheim ist in der Bundesliga seit dem 31. März 2021 in 84 Partien unbezwungen, gewann von 2022 bis 2024 dreimal nacheinander ohne Niederlage (!) die Meisterschaft und strebt eine Verlängerung dieser Serie auch unter dem Namen HB Ludwigsburg an. Bei diesem Ansinnen können sie sich sogar einen massiven Kaderumbau erlauben, acht Spielerinnen verlassen das Team – darunter wichtige wie die Niederländerinnen Kelly Dulfer (Györ) und Inger Smits sowie die brasilianische Torhüterin Gabriela Moreschi (beide Bukarest). Mit Mareike Thomaier und Viola Leuchter, die aus Leverkusen ins Schwäbische umziehen, stehen dafür dann fünf deutsche Nationalspielerinnen im Team. Es ist nicht abzusehen, wann in der Bundesliga, die in der kommenden Saison auf zwölf Teams verkleinert wird und Playoffs erhält, mal wieder ein Mitbewerber Meister wird.

Im März verlor Bietigheim nach drei Jahren mal wieder ein nationales Pflichtspiel – das motivierte

In Deutschland sind die Bietigheimerinnen mit einem Saisonetat im unteren einstelligen Millionenbereich klarer Marktführer, in der europäischen Spitze liegen sie damit weit zurück. Ihre besten Königsklassenkontrahenten haben geschätzt zwei- bis dreimal höhere Budgets. Champions-League-Sieger Györ ist eine nahezu unbezwingbare Weltauswahl. Dass die Bietigheimerinnen das Finalturnier erreicht haben, machten sie selbst auch daran fest, dass sie im März erstmals nach drei Jahren auf nationaler Ebene wieder ein Pflichtspiel verloren hatten: das Pokalfinale gegen Metzingen. Ihren vierten Pokaltriumph nacheinander verpasst zu haben, schmerzte schon auch.

Dafür haben sie sich in der Champions League rehabilitiert mit sensationell anmutenden Erfolgen gegen die dänischen Klubs Ikast im Achtelfinale und Odense im Viertelfinale sowie einem 36:29 am Samstag im Halbfinale gegen Metz Moselle, zuletzt dreimal nacheinander Doublesieger im Land des aktuellen Weltmeisters und Olympiasiegers Frankreich. „Das war unser bestes Spiel der letzten Jahre“, schwelgte Bietigheims scheidender Geschäftsführer Bastian Dörr.

Dass die Mannschaft nach Ludwigsburg umzieht, liegt an einer knappen Hallensituation in Bietigheim ebenso wie an einem schwierigen Verhältnis zwischen dem dortigen Frauenhandballmäzen Eberhard Bezner (vom örtlichen Hauptsponsor Olymp) sowie Oberbürgermeister Jürgen Kessing – zwei wie Don Camillo und Peppone. In Ludwigsburg teilen sich die ambitionierten Handballerinnen die Arena künftig mit den Bundesligabasketballern.