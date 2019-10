Astrachan (dpa/lno) – Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat eine Überraschung im Zweitrunden-Rückspiel des EHF-Pokalwettbewerbs klar verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun verlor am Samstag beim russischen Club Astrachanotschka Astrachan mit 15:23 (3:9) und schied damit nach der 25:30-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche aus. "Astrachan hat im Mittelblock deutlich aggressiver verteidigt als im Hinspiel. Wir haben uns davon beeindrucken lassen", sagte Leun und verwies auf 15 Fehlwürfe in der ersten Halbzeit. "Dadurch haben wir uns schon früh um ein mögliches Weiterkommen gebracht."

In einem von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägten ersten Durchgang gelang dem BSV erst in der 12. Minute der erste Treffer (1:3). Im zweiten Durchgang konnten die Gäste zwar auf 11:13 verkürzen, mehr aber war an diesem Tag nicht zu holen. Am Ende verzeichneten die Buxtehuderinnen 27 Fehlwürfe und zwei vergebene Siebenmeter. Isabelle Dölle war mit vier Toren beste BSV-Spielerin.