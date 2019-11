Buxtehuder SV scheitert im Pokal-Achtelfinale an Metzingen

Buxtehude (dpa/lno) – Nach dem frühen Aus im EHF-Cup sind die Handball-Frauen des Buxtehuder SV auch im DHB-Pokal ausgeschieden. Im Achtelfinale kassierten sie am Samstag gegen den Liga-Konkurrenten TuS Metzingen eine 19:26 (6:14)-Niederlage. "Die bessere Mannschaft hat klar gewonnen", gestand BSV-Trainer Dirk Leun ein. "Mit einer besseren ersten Halbzeit wäre vielleicht mehr drin gewesen." Sein Team sei nicht in das Spiel gekommen. "Wir waren zu unpräzise und hatten Wurfpech. Es ist viel gegen uns gelaufen."

So mussten die Gastgeberinnen vor 608 Zuschauern kurz vor der Pause das Aus für Friederike Gubernatis hinnehmen. Die Abwehrchefin hatte nach einem Foul an Metzingens Lena Degenhardt die Rote Karte gesehen. Zwar kämpfte sich Buxtehude im zweiten Durchgang zwischenzeitlich auf 13:19 heran, doch mehr war für das Leun-Team nicht zu holen.

"Dennoch muss ich meine Mannschaft für eine engagierte zweite Halbzeit loben, auch wenn wir nicht in der Lage waren, Metzingens Fehler zu nutzen. Es war ein Spiel mit einem wichtigen Lerneffekt für uns", betonte Leun. Beste Werferin beim BSV war Lynn Schneider, die vier Treffer für ihr Team erzielte. Am 10. November geht es für den BSV in der Bundesliga gegen die Neckarsulmer Sport-Union weiter.