Buxtehude (dpa/lno) – Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV gehen mit einer weiteren Enttäuschung in die WM-Pause. Gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund waren die Norddeutschen am Samstag in heimischer Halle nicht über ein 25:31 (11:14) hinausgekommen. Nach der dritten Punkspiel-Niederlage in Serie fand Trainer Dirk Leun dennoch lobende Worte für seine Spielerinnen. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie hat die Reaktion gezeigt, die wir uns vorgenommen hatten, und den Willen und die Aggressivität umgesetzt."

So war dem BSV gegen den weiter verlustpunktfreien Tabellenführer Mitte der zweiten Halbzeit das 21:21 gelungen. "Am Ende aber waren es ein paar Fehler zu viel. Dennoch können wir mit einem guten Gefühl in die Weltmeisterschafts-Pause gehen. Wir können analysieren, wo wir uns steigern können und daran arbeiten", betonte Leun.

Das nächste Spiel bestreitet der BSV am zweiten Weihnachtstag bei Titelverteidiger SG BBM Bietigheim, ehe am 29. Dezember die HSG Blomberg-Lippe in der Halle Nord zu Gast ist.