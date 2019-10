Buxtehude (dpa/lno) – Die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV haben sich Selbstvertrauen für das Heimspiel in der zweiten Qualifikationsrunde des EHF-Pokals am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den russischen Club aus Astrachan geholt. "Jetzt können wir uns auf einen tollen Europapokal-Sonntag freuen. Da werden wir sehen, wo unsere Grenzen sind", sagte Trainer Dirk Leun, nachdem seine Mannschaft am Mittwochabend das Bundesligaduell gegen den VfL Oldenburg 31:24 (19:14) gewonnen hatte.

Mit dem Erfolg über Oldenburg nahmen die Buxtehuderinnen Revanche für die beiden verlorenen Bundesliga-Partien gegen den VfL in der vergangenen Saison und verbuchten den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit. Lone Fischer erzielte zehn Treffer für den BSV und ist nur noch vier Tore von der 1000-Tore-Marke in der Bundesliga entfernt. "Wir haben uns aufgrund der personellen Probleme bei Oldenburg vorgenommen, 60 Minuten mit maximalem Tempo zu spielen. Die zehn Minuten vor der Halbzeit waren entscheidend", sagte Leun.

Im Achtelfinale um den DHB-Pokal empfangen die Buxtehuderinnen am 2. November unterdessen die TuS Metzingen. "Es ist schön, dass wir ein Heimspiel haben. Metzingen ist immer noch eine der besten deutschen Mannschaften", betonte Leun.