Elf Tage nach der Europameisterschaft hat sich der Deutsche Handballbund (DHB) von seinem Männer-Bundestrainer Christian Prokop getrennt. Die von dem 41-Jährigen betreute Auswahl hatte zwar das Ziel Halbfinale verpasst und das Turnier auf Platz fünf beendet, dennoch kommt die Entlassung nun überraschend. Denn nachdem der Leipziger bereits während der EM in die Kritik geraten war, hatte der DHB-Sportvorstand Axel Kromer vor rund zwei Wochen noch versichert, "dass es intern nie eine Diskussion darüber gab, mit welchem Trainer wir zukünftig die Nationalmannschaft prägen wollen".

Das konnte nur als Vertrauenserklärung zugunsten von Prokop verstanden werden, zumal Kromer explizit hinzufügte: "Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen und die Sommerspiele anpeilen."

Nach einer genaueren Analyse des Turniers war den Verantwortlichen beim DHB aber offensichtlich das Vertrauen in Prokop abhanden gekommen. In einer Verbandsmitteilung wird der DHB-Präsident Andreas Michelmann jedenfalls mit den Worten zitiert: "Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen können."

Gislason erhält einen Zweijahresvertrag bis zur EM 2022

Besagte Ziele sind die Olympischen Spiele in Tokio, für die sich die deutsche Auswahl aber erst noch qualifizieren muss bei einem Turnier in Berlin, bei dem sie vom 17. bis 19. April auf den EM-Vierten Slowenien, den WM-Fünften Schweden und den Afrika-Vertreter Algerien trifft. Diese Ziele soll nun der Isländer Alfred Gislason erreichen, der mit einem Zweijahresvertrag bis zur EM 2022 ausgestattet wurde und am 9. März mit der Arbeit anfängt. Vier Tage danach steht der einzige Test vor der Olympia-Qualifikation an, in Magdeburg trifft das DHB-Team dabei auf die Niederlande.

Gislason war bereits während der EM als Prokop-Nachfolger gehandelt worden; der 60-Jährige hatte bis zum vorigen Sommer den deutschen Rekordmeister THW Kiel gecoacht und unter anderem zu zwei Champions-League-Titeln geführt (2010 und 2012). Nachdem er den Trainerjob beim THW an seinen einstigen Spielmacher Filip Jicha übergeben hatte, soll er sich zuletzt etwas gelangweilt haben und wieder voller Tatendrang gewesen sein. DHB-Präsident Michelmann ist jedenfalls sicher: "Alfred Gislason bringt frische Energie in die Nationalmannschaft."

Die Zeit von Christian Prokop als Bundestrainer läuft damit bereits zwei Jahre vor dem vereinbarten Datum ab; sein Vertrag hätte noch bis 2022 gegolten. Nach der völlig verkorksten EM 2018, der deutlich besseren Heim-WM 2019 mit Platz vier und der nach schwachem Beginn noch mittelprächtigen EM 2020, hatten der Verband und vor allem wohl der für den Leistungssport zuständige Vizepräsident Bob Hanning offenbar den Glauben verloren, dass Prokop das Team noch zu den erhofften Medaillen führen kann.