Markus Gaugisch bleibt über den Sommer hinaus Bundestrainer der deutschen Handballerinnen. Der Deutsche Handballbund und der 51-Jährige verkündeten einen Monat nach dem Silber-Coup bei der WM die Verlängerung bis einschließlich der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Der Göppinger steht seit April 2022 an der Seitenlinie des DHB-Teams.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem weiteren Engagement von Markus eine zentrale Weiche für den künftigen Erfolg des deutschen Frauenhandballs gestellt haben. Seine Spielphilosophie, seine Mannschaftsführung und seine Talententwicklung sind essenzielle Bausteine“, so DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.