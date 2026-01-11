Markus Gaugisch bleibt über den Sommer hinaus Bundestrainer der deutschen Handballerinnen. Der Deutsche Handballbund und der 51-Jährige verkündeten einen Monat nach dem Silber-Coup bei der WM die Verlängerung bis einschließlich der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Der Göppinger steht seit April 2022 an der Seitenlinie des DHB-Teams.