Die Chance auf die Meisterschaft ist für den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt in dieser Saison vertan, dafür – oder vielleicht deshalb – haben die beiden Handball-Nordklubs ein mächtiges Signal auf dem Transfermarkt gesetzt. Die Schale mag in diesem Jahr nach Berlin, Magdeburg oder Melsungen gehen, die begehrtesten Spieler wechseln aber immer noch in den hohen Norden.