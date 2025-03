Handball:Kiel verliert Bundesliga-Nordderby gegen Flensburg

Kiels Handballer hat im 112. Nordderby eine Niederlage im Titelrennen der Bundesliga zurückgeworfen. „Es ist noch nichts entschieden. Aber wir haben es nicht mehr selbst in der Hand“, sagte Kiels Sportgeschäftsführer Viktor Szilagyi nach dem 33:36 (17:19) bei der SG Flensburg-Handewitt. Kiels Rückstand auf die Füchse Berlin und die TSV Hannover-Burgdorf (beide 37:9 Punkte) wuchs auf drei Punkte an. Dank des Sieges mischen auch die Flensburger, für die es der vierte Liga-Erfolg in Serie über den THW war, als Tabellenfünfte mit 33:13 Zählern noch im Titelkampf mit, Melsungen (36:10 Punkte) liegt auf Rang drei.