21. Dezember 2018, 08:30 Uhr Handball-Bundesliga 18 Spiele, 18 Siege für Flensburg

Handball-Meister Flensburg-Handewitt baut seine imposante Serie aus. Der FC Barcelona leiht einen Mexikaner aus, bei der Darts-WM scheitert der nächste Mitfavorit.

Meldungen im Überblick

Handball, HBL: Die Siegesserie der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga hält an. Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang setzte sich der deutsche Meister am Donnerstagabend mit 35:28 (14:16) gegen GWD Minden durch. Beste Werfer Flensburgs waren Marius Steinhauser und Rasmus Lauge mit je sieben Toren. Für Minden war Christoffer Rambo sechsmal erfolgreich. Nach dem 18. Sieg im 18. Spiel bleibt die Mannschaft von Trainer Maik Machulla auf Titelkurs. Saisonübergreifend war es bereits der 26. Bundesliga-Sieg Flensburgs in Serie.

Erster Verfolger sind nun vorerst die Rhein-Neckar Löwen. Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen holte beim 34:29 (17:14) gegen den TVB Stuttgart den sechsten Bundesliga-Sieg in Serie und zog in der Tabelle an Rekordmeister THW Kiel vorbei. Allerdings haben die Kieler ein Spiel weniger absolviert und könnten mit einem Sieg am Samstag in Bietigheim wieder den zweiten Platz übernehmen. Bester Werfer der Partie war Stuttgarts Manuel Späth mit neun Toren. Für die Löwen war Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit sieben Toren am erfolgreichsten.

Die MT Melsungen bleibt zumindest in Reichweite der Europapokalplätze. Die von Verletzungssorgen geplagten Hessen gewannen beim VfL Gummersbach mit 28:23 (14:12). Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Melsunger hatten die beiden Nationalspieler Finn Lemke und Tobias Reichmann mit jeweils fünf Treffern. Bester Werfer des Spiels war aber VfL-Akteur Ivan Martinovic mit zehn Toren.

Spanien, Barcelona: Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat den kolumbianischen Innenverteidiger Jeison Murillo (26) vom FC Valencia zum 1. Januar ausgeliehen. Dies bestätigten beide Klubs am Donnerstagabend. Nach Medienberichten soll die Leihgebühr für den Südamerikaner zwei Millionen Euro betragen. Die Katalanen sicherten sich außerdem eine Kaufoption für 25 Millionen Euro. Barcelona reagierte damit auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Thomas Vermaelen und Weltmeister Samuel Umtiti im Abwehrzentrum.

Biathlon, Weltcup: Die deutschen Biathleten haben bei einer Gala-Vorstellung des Norwegers Johannes Thingnes Bö das nächste Top-Resultat verpasst. Im Sprint von Nove Mesto/Tschechien reichte es für Weltmeister Benedikt Doll als besten DSV-Athleten über 10 km nach einer Strafrunde nur zum elften Rang. Zuletzt waren die deutschen Männer dreimal in Folge auf das Podium gestürmt. Doll war dennoch "sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe auf der Strecke sehr viel Zeit verloren", sagte er der ARD: "Die Abstände sind ja nicht so groß." Das war aber nur die halbe Wahrheit. Der Scharzwälder lag im Ziel satte 1:12,5 Minuten hinter Bö, was aber tatsächlich ein wenig täuschte. Denn der fehlerfreie Skandinavier, der im Herzen Tschechiens bereits seinen vierten Saisonsieg feierte, verwies auch den Russen Alexander Loginow (+21,0 Sekunden) und den Schweden Martin Ponsiluoma (+54,2) für Sprintverhältnisse deutlich auf die Plätze.

Darts, WM: Mitfavorit Mensur Suljovic ist bei der Darts-WM in London überraschend bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Österreicher verlor am späten Donnerstagabend mit 1:3 gegen den Engländer Ryan Searle. Suljovic hatte große Probleme beim Finish, auf die Doppelfelder traf er nur sechs seiner 25 Würfe. Nach Peter Wright aus Schottland und dem niederländischen Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld ist der 46-Jährige schon der dritte Favorit, der beim wichtigsten Turnier des Jahres in seinem ersten Spiel scheitert. Suljovic ist trotz seines Aufstiegs in die Weltspitze bei der WM noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen.