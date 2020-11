Die Eulen Ludwigshafen stehen vor besonders harten Zeiten: Die Mannschaft ist in Abstiegsgefahr und zudem bald auch obdachlos. Die Stadt will die Heimspielstätte der Eulen bereits im Dezember umfunktionieren - und der Klub muss Ersatz suchen.

Von Carsten Scheele, Ludwigshafen/München

Es sind harte Zeiten für die Handballer der Eulen Ludwigshafen. Gerade hat der Klub, der zu den kleinsten der Handball-Bundesliga (HBL) gehört, 11:29 (6:13) in Wetzlar verloren, Betonung: 11! Es ist fast 40 Jahre her, dass ein Bundesliga-Team so wenige Tore geworfen hat. Zunächst führte Ludwigshafen sogar 3:0, ehe das Unheil über den Drittletzten der Tabelle hereinbrach. Dieses Ergebnis ist jedoch noch eins der kleineren Probleme, die Geschäftsführerin Lisa Heßler gerade beschäftigen.

Ein anderes ist besonders akut: Die Eulen suchen eine Halle für ihre Mannschaft, genau genommen ein Exil.

Die jetzige Heimstätte, die Friedrich-Ebert-Halle, soll Anfang Dezember zu einem Impfzentrum umfunktioniert werden. Die Stadt Ludwigshafen hat die 2350 Zuschauer fassende Arena zum Standort erkoren, wenn es bald darum geht, einen Corona-Impfstoff an die Bevölkerung zu verteilen. Die Halle ist in städtischer Hand und liegt logistisch günstig; ab Dezember soll das Zentrum bereit stehen. Praktisch für die Stadt, heikel aber für die Handballer, die der Entschluss "ohne Vorwarnung und Vorahnung" getroffen hat.

Heßler hätte sich gewünscht, dass mit den Behörden im Dialog nach einer Lösung gesucht wird. Und nicht, dass die Eulen vor vollendete Tatsachen gestellt werden, nach dem Motto: Sucht euch bitte eine neue Halle. "Das irritiert, schockiert und stimmt nachdenklich", sagt Heßler.

Um nicht falsch verstanden zu werden, betont Heßler, die Gesundheit habe für die Eulen "oberste Priorität". Deshalb hat der Klub bislang auch alle Corona-Beschlüsse konstruktiv mitgetragen. Jetzt aber ist das Dilemma groß: Ein Heimspiel kann noch ausgetragen werden, am nächsten Donnerstag gegen Minden; schon für die drei Dezember-Termine wissen die Eulen jedoch nicht, wo gespielt werden soll. "Eine Heimspielstätte ist nichts, was man einfach austauschen kann", klagt Heßler. Die vereinseigene Halle in Friesenheim scheidet als Ausweichquartier aus, weil sie die HBL-Vorgaben in punkto Hallenboden, Hallenlicht und TV-Übertragung nicht erfüllt.

Eine Idee wäre, ins benachbarte Mannheim umzuziehen, kurz rüber über den Rhein, wo in einer Entfernung von acht Kilometern Luftlinie die Rhein-Neckar Löwen spielen. Aber auch dort gibt es Probleme: In der großen, 13 200 Zuschauer fassenden SAP-Arena soll neben Handball ab Dezember auch wieder Eishockey gespielt werden; an zwei Terminen, an denen Ludwigshafen ran muss, ist die Halle belegt. "Abgesehen davon, kann sich unser Klub sicher nicht bis Saisonende die SAP-Arena leisten", sagt Lisa Heßler. In der Südwestregion wird auch in Stuttgart, Göppingen oder Balingen Handball gespielt - einige Vereine haben ihre Hilfe bereits angeboten, die Solidarität ist groß. Bleibt die Frage, wer die Kosten für die Heimspiele in fremden Städten trägt: Die Eulen wollen es nicht sein.

Für Heßler, die jüngste Managerin der Liga, ist es ein weiterer Kraftakt binnen weniger Monate. Erst der Saisonabbruch, dann der Zuschauerausschluss, jetzt der Verlust der eigenen Halle. "Ich weiß gar nicht", sagt Heßler, "was noch alles passieren soll."