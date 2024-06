Der Plan war so stimmig wie klar: Der HC Erlangen hatte Manuel Zehnder 2021 als Talent vom Schweizer Erstligisten HSC Suhr Aarau verpflichtet. Das konnte sich in seiner Bundesliga-Debütsaison aber nicht so recht durchsetzen. Deshalb verliehen ihn die Mittelfranken an Aufsteiger ThSV Eisenach, wo Zehnder Spielpraxis sammeln sollte – und verlängerten seinen Vertrag vorher bis 2026. In Eisenach stieß der Spielmacher auf seinen ehemaligen Aarauer Trainer und Mentor Misha Kaufmann, unter dem er sich so gut entwickelte, dass der 24-Jährige die abgelaufene Saison als Torschützenkönig der Bundesliga beendete.