Die Bundesliga-Handballer des HC Erlangen haben trotz einer ansprechenden Leistung ihr letztes Testspiel vor dem Saisonstart am kommenden Donnerstag gegen die Füchse Berlin 29:34 verloren. Was einem schwachen Start (0:6) in die Partie geschuldet war, die Gäste brachten den Vorsprung routiniert ins Ziel. Für den Saisonstart gegen Wetzlar (19.05 Uhr) sieht Trainer Raul Alonso sein Team dennoch gut gerüstet.