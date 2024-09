Die Handballer des HC Erlangen befinden sich weiter auf Talfahrt. Nach der jüngsten 24:28-Heimniederlage gegen Eisenach unterlagen die Mittelfranken im Duell zweier siegloser Teams dem TVB Stuttgart unglücklich 25:26 in heimischer Halle und stecken als Vorletzter mit 0:6 Punkten weiter im Tabellenkeller fest. Immerhin apostrophierten die Erlanger eine überzeugende kämpferische Leistung für sich, gleichwohl fehlte es erneut gerade in der Schlussphase an Nervenstärke und Übersicht.