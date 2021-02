Von Ralf Tögel

"Wir wollen doch keine Mannschaft sein, die versucht, gegen die Topteams zu gewinnen und gegen alle anderen die Punkte holen muss." Als Michael Haaß das sagt, schwingt ein Hauch von Empörung in seinen Worten mit, der Trainer der Handballer des HC Erlangen rechnet also sehr wohl mit mehr als einem achtbaren Abschneiden in der Bundesliga-Partie an diesem Samstag gegen Berlin. Die Handball-Füchse aus der Metropole sind dann zu Gast, und nach all dem, was man an Fakten und Informationen zusammentragen kann, als Favorit einzuordnen.

Der aktuelle Tabellenzweite (23:5 Punkte) hat einen Lauf, zum Bundesligastart nach der WM-Pause gab es ein klares 30:23 gegen Essen und vergangenen Dienstag in der European League einen 36:23-Auswärtscoup beim schwedischen Topklub Kristianstad. Berlin hat seine starke Form über die WM-Pause gerettet, in der Bundesliga sind die Füchse seit neun Spieltagen ungeschlagen und im zweithöchsten kontinentalen Wettbewerb führen sie die Gruppe B nach vier Siegen und einem Remis an. In Jacob Holm und Lasse Andersson stehen zwei frisch gekürte dänische Weltmeister im Team, Valter Chrintz war einer der Besten beim WM-Zweiten Schweden. Ob Fabian Wiede spielt, bleibt fraglich, der deutsche Nationalspieler sieht stündlich Vaterfreuden entgegen, weshalb er schon auf die Reise nach Kristianstad verzichtet hatte.

Das Erlanger Jahresende war mit zwei Punkten aus vier Spielen unschön, das lag aber an großem Verletzungspech

In unerreichbare Sphären sind die Berliner dennoch nicht entrückt, das sieht auch DHB-Vizepräsident und Füchse-Manager Bob Hanning so. Er hält einiges vom fränkischen Rivalen: "Erlangen ist deutlich besser als sein Tabellenplatz, wir haben großen Respekt." Hanning sieht gar Parallelen zu seinem Team: "Ein herausragendes Torwartspiel, eine aggressive Abwehr und daraus resultierend ein gutes Gegenstoßspiel." Die Handschrift von Erlangens Trainer Haaß jedenfalls sei deutlich zu sehen, lobt Hanning; Haaß, 37, ist zudem wie Berlins Coach Jaron Siewert, 27, zu den juvenilen Ligatrainern zu zählen.

Im Gegensatz zu den Gästen blicken die Erlanger allerdings auf ein weniger schönes Jahresende 2020 zurück, zwei Punkte aus den vergangenen vier Partien sind in Erinnerung. Und eine nie da gewesene Verletzungsmisere: In Nikolai Link, Steffen Fäth, Nico Büdel und Simon Jeppsson fielen alle etatmäßigen Rechtshänder im Rückraum aus, hinzu kamen in Johannes Sellin und Hampus Olsson noch beide Linkshänder auf Rechtsaußen. In diesem Licht mutieren die Unentschieden gegen Hannover-Burgdorf und Minden vor Weihnachten zu Erfolgen, doch nun hat Haaß wieder eine andere Mannschaft zur Verfügung. Zwar kommen Einsätze für Fäth, Olsson und Link noch zu früh, aber hinter Sellin "steht nur noch ein kleines Fragezeichen", Büdel und Jeppsson sind wieder fit.

Von den vier WM-Fahrern in seinem Kader erhofft sich HCE-Trainer Michael Haaß einen Schub für das Team

Haaß war angesichts der Verletztenmisere froh, dass der Auftakt in Wetzlar vor Wochenfrist vertagt wurde. Die Mittelhessen hatten die Option gezogen, das Spiel wegen des WM-Endspielteilnehmers Anton Lindskog zu verschieben. Optimal war die Erlanger Vorbereitung dennoch nicht, denn neben den angeschlagenen Akteuren fehlten auch die vier WM-Fahrer. Von denen aber erhofft sich der Trainer einen Schub, zumal Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner, der in Ägypten nicht zum Einsatz kam, auf Einsätze brennen. Beide haben erklärt, sich mit guten Leistungen weiter für Bundestrainer Alfred Gislason anbieten zu wollen, keine schlechte Ausgangslage für einen Trainer. Haaß weiß zudem aus eigener Erfahrung, dass "so ein Turnier selten als Bremser wirkt. Ich glaube, beide haben Bock auf mehr."

In Abwehrchef Petter Overby, der diese Rolle auch im norwegischen WM-Team erfüllt hat, und dem slowenischen Klassetorhüter Klemen Ferlin weiß Haaß zwei WM-Stammkräfte im Team. Der Erlanger Trainer stimmt Hanning im Übrigen zu, dass die Mannschaften einen ähnlichen Spielansatz pflegen, er hat aber ein Mittel im Kopf, diesen beim Gegner wirksam zu stören: "Wer so in die Saison startet, der zweifelt nicht an sich. Wir müssen verhindern, dass sie in ihren Fluss kommen, dass sie Spielfreude entwickeln. Da müssen wir mit dem Hammer dazwischen hauen, das wird der Schlüssel sein."

Damit meint Haaß eine aggressive Abwehr: "Dass wir das hinkriegen, haben wir schon vor der Pause bewiesen, gegen uns ist es nicht einfach, Tore zu werfen." Und nun habe er wieder wichtige Optionen im Angriff, die linke Seite war zuletzt mit Spielern aus der Drittligamannschaft besetzt. In Büdel kommt ein gestandener Erstligaspieler hinzu, Jeppsson stand vor seiner Verletzung im schwedischen WM-Kader.

Erlangens Aufsichtsratschef Carsten Bissel blickt derweil schon weiter in die Zukunft. Dem Berlin-Spiel folgt das Franken-Derby in Coburg, dann die Spiele in Wetzlar und gegen Nordhorn. Zwei, drei Siege und man wäre wieder auf Kurs, meint Bissel, zum Siebten Leipzig fehlen dem Vierzehnten vier Punkte. Er sei ohnehin sicher, dass "wir die Saison auf einem einstelligen Platz abschließen". Bissel sagt das ganz gelassen.