Jetzt ist es amtlich: Der Bergische HC wird in der kommenden Saison in der zweiten Handball-Bundesliga spielen. Der BHC hatte die Gültigkeit der erst verweigerten und später doch erteilten Lizenzvergabe an den HSV Hamburg angezweifelt und war deshalb vor Gericht gezogen. Nach intensiven Verhandlungen haben beide Streitparteien, sowohl die Handball-Bundesliga (HBL) wie auch der BHC, dem Vorschlag eines unabhängigen Schiedsgerichts zugestimmt. Damit hat der Club den Abstieg akzeptiert, allerdings mit der Zahlung einer Entschädigung der HBL an den Traditionsklub. Über die Höhe dieser Abfindung wurden keine Angaben gemacht.