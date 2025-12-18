Ein Buch zum Frauenhandball mit Kochrezepten und Beauty Tricks? Dazu noch geschrieben von zwei Männern? Kann das funktionieren? Und wie, Sheroes ist ein lesenswertes Taschenbuch über diesen rasanten Sport, für das es nicht nur wegen des jüngsten Erfolges der deutschen Nationalmannschaft höchste Zeit war. Denn die Literaturlandschaft im Frauenhandball ist entsetzlich karg. Zwar taucht der Name Sheroes im Zusammenhang mit Heldinnen auf, man sollte aber den Zusatz Faszination Frauenhandball nennen. Denn sonst landet man bei einem überflüssigen amerikanischen Film gleichen Namens, oder dem Buch von SZ-Kolumnistin Jagoda Marinić, das sich nicht mit Handball beschäftigt, aber ebenso lesenswert ist.

Sheroes von den Autoren Christoph Stukenbrock und Moritz Löhr sind 310 Seiten kurzweiliger Einblick in diesen Sport, der natürlich durch den großartigen Erfolg der Protagonistinnen bei der gerade zu Ende gegangenen Handball-WM und dem Silbermedaillengewinn nicht aktueller sein könnte. Die erfahrenen Agenturjournalisten Christoph Stukenbrock und Moritz Löhr haben nicht nur ein gutes Näschen bewiesen, sondern bieten auch einen interessanten Einblick in diesen spannenden Sport, der gerade erst dabei ist, so richtig durchzustarten.

Wofür natürlich Trophäen unerlässlich sind – und kürzlich wie auf Bestellung geliefert wurden. In übersichtlichen und so bunten wie interessanten Kapiteln werden den Leserinnen und (hoffentlich auch zahlreichen) Lesern Geschichten rund um den Frauenhandball und seine Protagonistinnen erzählt. Man lernt die verrückte Karriere der besten WM-Torschützin Antje Döll kennen, den „Brandbeschleuniger“ in der Laufbahn der besten WM-Torhüterin Katharina Filter oder nur einen typischen Tag im Leben einer Profispielerin. Es kommen neben den Spielerinnen auch viele Wegbegleiter und Fachleute zu Wort, die Autoren geben aber auch einen Einblick in „Risiken und Nebenwirkungen“, Themen wie Erwartungsdruck, Selbstzweifel oder den Spagat zwischen Muttersein und Handballspielen.

Es ist ein erfrischendes, übersichtliches und kurzweiliges Werk über den Frauenhandball, das hoffentlich zur Popularität dieses wunderbaren Sports beitragen wird. Und die Rezepte und Ernährungstipps von DHB-Koch Nils Walbrecht sind im Übrigen ebenfalls sehr empfehlenswert.

Christoph Stukenbrock, Moritz Löhr: „Sheroes“, Verlag Valuemedia Berlin 2025, 24,95 Euro.