Der HSC Coburg hat beim Sieg in Stuttgart gezeigt, wie er sich in der Bundesliga halten kann: mit einer engagierten Abwehr und einer starken Torhüterleistung.

Vielleicht sollten die Coburger Handballer ja komplett auf Online-Training umstellen, nach diesem großen Erfolg. "Und auf Yoga", ergänzt Jan Gorr lachend. Auf beides nämlich war die Mannschaft des HSC Coburg reduziert in der sensiblen Phase der Vorbereitung auf den Start in die Bundesliga nach der WM-Pause. Sämtliche Spieler nebst Trainerstab des Erstligisten saßen wegen der Corona-Infektion von Kreisläufer Justin Kurch zehn lange Tage in Quarantäne, während sich die Konkurrenten in ihren Hallen präparieren konnten. Geschadet hat es nicht. Gorr, Coburgs Sportliche Leiter, freut sich über den 29:23-Erfolg beim TVB Stuttgart: "Dass der Trainer so etwas aus der Situation macht, davon konnte man nicht ausgehen."

Der denkt dennoch nicht an eine neue Trainingsstrategie: "Ich glaube, das machen wir doch lieber auch weiterhin in der Halle", sagt Alois Mraz. Seine Vorgaben wurden jedenfalls vorbildlich aus der Theorie auf das Parkett übertragen: "Wir hatten uns vorgenommen, klarer zu spielen." Womit der tschechische Übungsleiter eine Vereinfachung des Spielsystem meint. "Wir wollten uns auf drei, vier wichtige Dinge in unserem Spiel fokussieren."

Die Rückkehr von Kapitän Andreas Schröder gibt der Mannschaft einen Schub

Mraz nennt das Umschaltspiel, also den Übergang von der Abwehr in den Angriff, was im bisherigen Saisonverlauf nicht immer mit der nötigen Geschwindigkeit vonstatten gegangen sei. "Es ist wichtig, dass alle sechs Spieler auf dem Feld das hohe Tempo mitgehen", erklärt der Coach. Und so gelang es nun immer wieder, die Schwaben zu überrumpeln und Tore nach Kontern zu erzielen.

Zur Halbzeit lagen die Gäste dank einer konzentrierten Abwehrleistung mit 11:9 vorne, nach dem Wechsel stellte der genesene Andreas Schröder im linken Rückraum mit drei (von insgesamt sechs) Treffern in Serie die Weichen auf Sieg. Die Rückkehr des Kapitäns in Vollbesitz seiner Kräfte war ein wichtiger Faktor, wie Mraz findet: "Er fehlte uns zum Jahreswechsel sechs ganze Wochen, das war eine große Schwächung." Zum einen ist der 29-jährige Routinier eine wichtige Alternative im Rückraum, Schröder strahlt viel Torgefahr aus. Zum anderen ist der Kapitän als ruhender Pol wichtiger Taktgeber im Spiel, wovon die ganze Mannschaft profitiert. Auch Linksaußen Milos Grozdanic erwischte einen starken Tag und war ebenfalls sechsmal erfolgreich.

Am Donnerstag wartet Balingen - ein Gegner, der für seine robuste Gangart bekannt ist

Und das gegen keinen Geringeren als Nationaltorhüter Jogi Bitter, der bei der WM in Ägypten zu den positiven Erscheinungen im deutschen Team zählte und auch den Gästen Respekt einflößte. Doch gegen die Coburger Schützen war er meist machtlos, in der zweiten Halbzeit verließ Bitter sogar entnervt das Stuttgarter Tor und machte Primoz Prost Platz - dem es nicht besser erging. Das Duell der Torhüter hatte einen Sieger, den die Wenigsten auf der Rechnung hatten: Konstantin Poltrum. Der Coburger Schlussmann parierte freie Würfe in Serie und drückte der Partie seinen Stempel auf. Beeindruckend war auch die Souveränität, mit der das HSC-Team den Sieg ins Ziel brachte, bisweilen waren die Gäste auf fünf Tore enteilt, ließen sich nie aus dem Konzept bringen und gewannen klar und verdient.

"Vielleicht hatten wir das, was an diesem Tag den Stuttgartern fehlte", resümiert Gorr, "eine wahnsinnig wache und präsente Abwehr und eine ordentliche Torhüterleistung." Überbewerten will er den Sieg indes nicht, Gorr sprach aber von einem guten Start und "einer Menge neuem Selbstbewusstsein". Und davon, dass diese Leistung bestätigt werden müsse, idealerweise schon am Donnerstag beim HBW Balingen-Weilstetten. Eine schwere Aufgabe, wie Trainer Mraz sagt: "Balingen steht in der Tabelle schlechter da, als sie sind." Nach dem Auswärtssieg in Minden auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, vier Punkte vor Coburg. Der HSC bleibt zwar Schlusslicht, hat den Abstand nach oben aber verkürzt, der Partie kommt folglich große Bedeutung zu. In Balingen erwartet der Trainer eine "sehr aggressive Abwehr", das Team ist für eine äußerst robuste Gangart bekannt.

Dem Spielmacher Pouya Norouzi Nezhad droht das Saisonaus

Verzichten muss Mraz weiter auf Spielmacher Pouya Norouzi Nezhad, dessen Schulterverletzung sich nun doch als folgenschwer erwiesen hat. Der iranische Nationalspieler hatte sie sich bereits im vergangenen Oktober zugezogen, nun droht eine OP, die ihn für den Rest der Saison aus dem Wettbewerb nehmen würde. Noch bleibe eine kleine Hoffnung, sagt Gorr, der indes prophylaktisch den Markt beobachtet: "Wir schauen natürlich, aber unsere Möglichkeiten sind sehr begrenzt." Immerhin habe die Mannschaft bereits gezeigt, wie sie den Ausfall kompensieren kann. Trainer Mraz werde schon die richtigen Dinge trainieren. In der Halle.