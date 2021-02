Transfer-Coup im deutschen Handball: Nationaltorhüter Johannes Bitter kehrt zur kommenden Saison nach fünfeinhalb Jahren beim Erstligisten TVB Stuttgart zum HSV Hamburg zurück. Der Zweitliga-Tabellenführer stellte seinen prominenten Zugang auf einer Pressekonferenz vor. Bitter, Weltmeister von 2007, erhält beim HSV einen ligaunabhängig gültigen Vertrag bis 2026. "Ich bin super froh, wieder da zu sein. Hamburg war mein Tor zur Welt, Hamburg ist meine Zukunft", sagte Bitter : "Ich habe über all die Jahre immer einen engen Draht zum Verein gehabt. Mein Herz hängt am Handball in Hamburg." Dem Routinier sollen auch Angebote aus der Bundesliga und vom spanischen Spitzenklub FC Barcelona vorgelegen haben. Bitter, der bereits von 2007 bis 2016 für Hamburg spielte, erlebte dort mit dem Pokalsieg 2010, der deutschen Meisterschaft 2011 und der Champions League 2013 seine erfolgreichste Zeit als Profi. Er hatte die glorreichen Jahre des Klubs mitgeprägt, bevor nach jahrelangen Finanzproblemen 2016 der Rückzug aus der Bundesliga erfolgte. Jetzt hofft der Zweitliga-Spitzenreiter auf die Rückkehr in die Bundesliga. "Für mich ist die erste Liga keine Pflicht", betonte Bitter: "Ich glaube daran, dass dieser Standort wieder ins Rampenlicht muss. Aber mir ist es total egal, ob in einem Jahr, in drei Jahren oder in fünf Jahren."