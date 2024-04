Der deutsche Frauen-Handballmeister SG BBM Bietigheim hat das erste Champions-League-Viertelfinale der Vereinsgeschichte gewonnen und nimmt überraschend Kurs auf das Final Four der Königsklasse. Das Team um Kapitänin Xenia Smits setzte sich am Sonntag gegen den dänischen Meisterschafts-Zweiten Odense HB 30:26 (15:12) durch. Das Rückspiel steigt am kommenden Sonntag (14 Uhr/DAZN und Dyn). Linksaußen Antje Döll war mit acht Toren die erfolgreichste Werferin in der Ludwigsburger MHP Arena.