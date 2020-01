Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr in Bietigheim-Bissingen. In der Qualifikation für die Europameisterschaft Ende 2020 trifft die DHB-Auswahl dort am 29. März (16.30 Uhr) auf Slowenien. "Slowenien ist in unserer Qualifikationsgruppe der stärkste Gegner", sagte Bundestrainer Henk Groener laut einer DHB-Mitteilung vom Dienstag. Die EM findet vom 4. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen statt.