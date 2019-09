Artikel per E-Mail versenden

Berlin (dpa/bb) - Nur drei Tage nach dem ersten Saisonsieg gegen Erlangen stehen die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga vor der nächsten Pflichtaufgabe. Gegen die GWD Minden sind die Berliner am Mittwoch in der heimischen Max-Schmeling-Halle (19.00 Uhr) Favorit. "Das ist klar, das Spiel müssen wir gewinnen", fordert deshalb auch Nationalspieler Paul Drux.

Die Füchse wollen vor allem an die gute zweite Hälfte gegen Erlangen anknüpfen. "Ich hoffe, wir können diesen Schwung mitnehmen", meint Drux. Gegen Minden gilt es dabei vor allem die Rückraumschützen Christoffer Rambo und Marian Michalczik zu stoppen. Trainer Velimir Petkovic schaut aber lieber auf das eigene Team, als auf den Gegner. Entscheidend wird für ihn sein, "wie mein Mittelblock steht", glaubt er.

Denn die Defensive im Verbund mit Torhüter Dejan Milosavljev konnte bisher meist überzeugen. Aus dieser Stärke soll dann das bisher noch stotternde Angriffsspiel verbessert werden. "Wir spielen noch zu verhalten", meint Drux und liefert auch eine Erklärung dazu. "Das liegt auch daran, dass Einige neu dazugekommen sind und Einige erst aus einer langen Verletzung zurückkommen."

Gerade auf der so wichtigen Spielmacherposition gibt es Probleme. Jacob Holm ist noch verletzt, Simon Ernst nach 16-monatiger Verletzungspause noch auf Formsuche. "Mit Holm und Ernst bei einhundert Prozent ist unser Angriffsspiel ein ganz anderes", glaubt Petkovic. Doch das wird noch Wochen dauern. Solange müssen die Füchse andere Lösungen finden. "Mit viel Bewegung und Taktik", kündigt Petkovic an.