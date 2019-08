Berlin (dpa) - Mattias Zachrisson vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin ist am Mittwoch an der verletzten Wurfschulter operiert worden. Nach der in der vergangenen Woche im Trainingsbetrieb erlittenen Verletzung sei der in Bonn vorgenommene Eingriff durch den Mediziner Kurt Steuer, der auch in diesem Jahr die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft betreut hatte, gut verlaufen.