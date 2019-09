Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin wollen am Sonntag den vierten Sieg in Serie in der Handball-Bundesliga feiern. Gegen den Tabellensechzehnten Die Eulen Ludwigshafen sind die Berliner in der Max-Schmeling-Halle klarer Favorit (16.00 Uhr). "Das ist eine Pflichtaufgabe. Wir hatten schon einen Ausrutscher gehabt. Das war für uns eine Warnung, dass wir jedes Spiel voll fokussiert angehen müssen", mahnt Trainer Velimir Petkovic.

Der Trainer fordert deshalb höchste Konzentration. Denn nur zwei Tage nach diesem Spiel gegen Die Eulen steht das wichtige Pokalspiel gegen Magdeburg an. "Unbewusst kommt das sicher in den Kopf", glaubt Petkovic. Deshalb soll sein Team weiter an Stabilität gewinnen. "Wir haben noch Reserven und müssen uns weiterentwickeln. Und wir dürfen weniger Schwankungen in unserem Spiel haben", fordert der Trainer.

Wer am Sonntag das Tor hüten wird, ist noch offen. Gegen Stuttgart stand Silvio Heinevetter im Tor, gegen Lemgo Dejan Milosavljev. Petkovic stellt aber klar: "Es gibt keine Rotation." Dennoch ist ihm bewusst, dass er beide Keeper brauchen wird. "Ich will beide warm und konzentriert haben. Jeder muss das Gefühl haben, dass er wichtig ist", sagt er. Eine Entscheidung fällt Petkovic kurzfristig.

Gegen Ludwigshafen könnte auch Marko Kopljar nach seinem Achillessehnenriss und rund 18 Monaten Verletzungspause sein Comeback geben. "Es sieht gut aus. Er macht mir einen sehr positiven Eindruck", verrät Petkovic. Der Trainer erlebt damit ein völlig ungewohntes Gefühl und kann nach langer Zeit fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Mit Mattias Zachrisson gibt es nur noch einen Verletzten im Füchse-Team.