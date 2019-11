Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin wollen den Schwung aus dem Löwen-Heimsieg in das Spiel am Sonntag bei Bundesliga-Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen mitnehmen (13.30 Uhr). Vor allem auch, weil für die Hauptstadt-Handballer in diesem Monat noch schwierige Partien gegen Magdeburg und Melsungen anstehen. "Das wird heftig. Aber Siege machen stark", meint Trainer Velimir Petkovic.

Der Coach warnt aber auch vor der HSG, dem Tabellenletzten. "Die haben eine richtig gute Mannschaft mit einem sehr guten Torhüter. Hart, unangenehm, unbekannt", betont Petkovic.

Nordhorn verlor zuletzt gegen Kiel oder Tabellenführer Hannover nur knapp. Petkovic sorgt sich dennoch, dass sein Team den Gegner unterschätzen könnte. "Das geht automatisch zehn bis zwanzig Prozent in den Köpfen der Spieler in eine andere Richtung", glaubt er.

Deshalb fordert er die gleiche Einstellung wie gegen ein Spitzenteam wie die Rhein-Neckar Löwen. "Wir müssen verdammt wach sein", sagt er. Vor allem in der Defensive. Denn die 31 Gegentore bei der Auswärtspleite in Balingen hat er noch nicht vergessen. Das waren ihm eindeutig zu viel: "Wir müssen hinten stehen wie eine Wand."

Vor allem von Spielern, die zuletzt viel auf der Bank saßen, wie Michael Müller, Frederik Simak oder Stipe Mandalic erwartet der Füchse-Coach mehr. "Sie haben alle ihre Chance bekommen. Wenn sie kommen, müssen sie überzeugen", sagt Petkovic. Das konnten sie bisher aber nicht. Doch er wird den ganzen Kader brauchen, um die Saisonziele erreichen zu erreichen. "Denn mit einem Sieg könnten wir sogar auf Platz drei springen", hofft er.