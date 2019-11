Berlin (dpa/bb) - Nach dem zweiten Sieg in Serie sehen die Füchse Berlin noch keinen Anlass zur Euphorie. "Ich bin zuletzt zu oft geprügelt worden, um jetzt alles wieder rosarot zu sehen. Da gab es einfach zu viele Rückschläge", sagte Manager Bob Hanning nach dem klaren 34:24-Erfolg in der Handball-Bundesliga bei der HSG Nordhorn-Lingen. Dennoch hofft er auf einen Aufwärtstrend. "Die nächsten Wochen werden zeigen, ob wir auch die Liga wieder positiv gestalten können." Am nächsten Samstag kämpfen die Füchse zunächst bei HK Malmö um den Einzug in die Gruppenphase des EHF-Pokals.

Nach dem Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen vergangene Woche sind die Füchse weiter auf Kurs. "Wir haben wieder Stabilität in unser Spiel bekommen", sagte Hanning erfreut. Den Manager gefiel es vor allem, dass sein Team am Sonntag so deutlich gewann. "Das war ein gutes Signal von uns", fand er. Bei der engen Tabellenkonstellation könnte am Ende der Saison auch das Tordifferenz entscheidend sein.

Besonders die Abwehrleistung überzeugte in den vergangenen beiden Spielen. "Und die sollte auch immer unser Trumpf für eine gute Platzierung sein", sagte Trainer Velimir Petkovic. "Da müssen wir uns unsere Kraft holen", ergänzte Keeper Dejan Milosavljev, der in Nordhorn mit 17 Paraden ein starker Rückhalt seines Teams war.

Mit dem Sieg bleiben die Berliner als Tabellenfünfter in der Verfolgergruppe des Spitzenduos TSV Hannover-Burgdorf und THW Kiel. "Das war ein sehr souveräner Auftritt von uns und es hat gut getan, mal wieder deutlich zu gewinnen", sagte Hanning.