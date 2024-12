Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg muss lange Zeit auf Kreisläufer Oscar Bergendahl, 29, verzichten. Der schwedische Nationalspieler zog sich im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach (37:28) am vergangenen Mittwoch eine Verletzung am linken Sprunggelenk zu und wird mindestens drei Monate ausfallen.„Diese erneute Verletzung trifft uns sehr hart, besonders nach dem kürzlichen Ausfall von Omar. Wir müssen nun die weiteren Ergebnisse abwarten“, sagte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Auch Schlüsselspieler Omar Ingi Magnusson hatte sich zuletzt am Sprunggelenk verletzt und wird dem Team von Trainer Bennet Wiegert ebenfalls monatelang fehlen. Für Bergendahl, der seit 2023 für den SCM spielt, bedeutet die Verletzung wohl auch das Aus für die Weltmeisterschaft in Kroatien, Dänemark und Norwegen im Januar.